Мнение: Парк-школа в Севастополе, социальное предпринимательство и дистанционное обжалование

11.08.2020, 20:54, Разное

1. Читатели рассказывают про парк-школу в Севастополе. Создатели школы (на видео к посту) ушли от привычной классно-урочной системы, которая, как мы знаем, надёжно убивает интерес детей к учёбе, и сформировали пространство, в котором школьники сами выбирают, чему учиться. Выглядит впечатляюще и вдохновляюще.

2. Удивительно для марксистов и коммунистов, но в России обнаружилось целых 50 тысяч социальных предприятий:

https://tass.ru/ekonomika/9054185

Понятие социального предпринимательства было официально введено в России ровно год назад, 26 июля, теперь в стране насчитывается около 50 тыс. таких предприятий. Об этом сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

“Сегодня у нас порядка 50 тыс. компаний, которые занимаются социальным предпринимательством. Этот бизнес не гонится за максимальной прибылью, он работает для людей, для тех, кому нужна помощь и поддержка: пенсионеров, инвалидов и так далее. Предлагает товары и услуги по минимальным ценам. В условиях ограничений из-за пандемии коронавируса для многих это было спасением”, – сказал агентству Катырин.

Конечно, многие предприятия становятся социальными не просто так, а в расчёте на поддержку государства. Но, в конце концов, эти компании не просто платят налоги, но и оказывают важную помощь государству, создавая рабочие места для тех же пенсионеров и инвалидов либо оказывая услуги тем, на ком особо заработать не получится.

3. Ещё не так давно, лет десять назад, у предпринимателей в России было принято жаловаться на многочисленные проверки бизнеса пожарными, санэпидемнадзором и так далее. Теперь же мы дошли до того, что результаты таких проверок можно будет обжаловать онлайн, вот прямо не вставая с дивана:

https://ria.ru/20200727/1574967672.html

“Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте по досудебному обжалованию решений надзорных органов. Предприниматели смогут обжаловать решения контрольных и надзорных органов в досудебном порядке и дистанционно – через портал госуслуг”, – говорится в сообщении.

Согласно постановлению, эксперимент будет проходить с 17 августа 2020 года по 30 июня следующего года. Помимо решений контрольных и надзорных органов, дистанционно можно будет оспорить и назначение плановой или внеплановой проверки. На принятие решения по обращению госоргану будет отводиться два дня. По окончании этого срока он должен будет либо приостановить исполнение обжалуемого решения, либо отказать в этом.

Индивидуальным предпринимателям для оформления обращения потребуется простая или усиленная электронная подпись, предприятиям – усиленная квалифицированная электронная подпись. Эксперимент позволит обжаловать решения или предписания контрольных органов в области пожарной и промышленной безопасности, качества лекарств и медпомощи, а также надежности гидротехнических сооружений. Со стороны контрольно-надзорных органов в нем участвуют МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор.