Минск пообещал доказать иностранное вмешательство в дела Белоруссии

11.08.2020, 20:53, Новости дня

Власти Белоруссии подтвердили готовность предоставить убедительные факты иностранного вмешательства в ситуацию в стране, сообщил МИД республики.

«Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа», – передает заявление белорусского ведомства ТАСС.

МИД также заявил, что некоторые заявления европейских чиновников после выборов главы государства являются неприемлемыми.

«С учетом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в Белоруссии. Конечно, мы внимательно за ней следим. Спасибо за заявления о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь. (…) В то же время абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделал важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию» – сказано в заявлении.

Власти Белоруссии призывают всех зарубежных партнеров «к взвешенному анализу, учету всех позиций».

«Мы не говорим, что нужно отказываться от ваших традиционных источников информации и мнений. Однако информация точно будет более полной и профессиональной, если будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране», – отмечается в заявлении МИД Белоруссии.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.

Главы МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали белорусские власти вступить в диалог с оппозицией. В ЕС заявили, что не считают президентские выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и рассматривают возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.