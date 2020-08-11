 

Белоруссия предостерегла соседей от резких заявлений в связи с протестами

11.08.2020, 20:48, Новости дня

Белоруссия просит соседние страны не делать громких заявлений о событиях в республике, поскольку это может подогреть нестабильность в обществе, заявили во вторник в пресс-службе МИД республики.

«Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет – проявите не только принципиальность, но и ответственность», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается также, что Белоруссии небезразлична реакция зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов, в республике внимательно за ней следят.

«С учетом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в Беларуси. Конечно, мы внимательно за ней следим», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве поблагодарили другие страны за прозвучавшие заявления «о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь».

«Эти принципы святы для любого государства. А для нас сегодня – особенно», – подчеркнули в МИД.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. 

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». 



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