Украина попросила о роли главного партнера НАТО в Черном море

11.08.2020, 20:48, Новости дня

Украина готова в рамках программы расширенных возможностей альянса стать основным партнером НАТО в обеспечении безопасности в Черном море, сообщила пресс-служба офиса вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

«Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море. В рамках программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз. Об этом сообщила Ольга Стефанишина во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс», – говорится в сообщении на странице офиса в социальной сети Facebook.

Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада по предложению Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, согласно которым закреплялся курс страны на вхождение в ЕС и НАТО.

В июне 2020 года Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус есть у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции.