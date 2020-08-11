Даниил Белых о продолжении популярного ситкома: Пора снимать “Сваты. Второе поколение”

11.08.2020, 20:43, Разное

По словам артиста, создание картины – это сложный и дорогой

процесс, который, к тому же, требует серьезной подготовки. Съемкам предшествует

огромная работа: выбор и согласование локаций, составление графиков для

артистов и многое другое, поэтому спрогнозировать, когда же седьмой сезон

сериала “Сваты” увидит свет невозможно.

Отметим, что часть сцен для новой части теленовеллы

киношникам все же удалось снять. Эпизоды создавались еще до пандемии. Белых

признался, что рад был вновь попасть на площадку “Сватов”, где для артистов были

созданы все условия – каждому выделили собственный фургон.

По словам Даниила, над сериалом “Сваты” трудятся настоящие

профессионалы. Работа всегда идет как по маслу. Плюс ко всему, площадка оборудована

по последнему слову техники.

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Публикация от Даниил Белых (@daniilbelykh) 1 Авг 2020 в 8:38 PDT

Прокомментировал Белых информацию о том, что седьмой сезон

сериала “Сваты” станет заключительным.

Актер заметил, что раскрывать детали сюжета не может по контракту,

однако готов поделиться впечатлениями. Даниил вспомнил, как после существенного

перерыва встретил на площадке своих экранных детей и сильно удивился, тому, как

сильно они выросли.

“Пора задуматься над сериалом про родителей детей и снять

“Сваты. Второе поколение”, – поделился идеей для продолжения актер из сериала “Сваты”.