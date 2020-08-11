Личное: “Девушка очень легкого поведения”

11.08.2020, 20:37, Разное

Типичное письмо про сливы, в результате которых у автора вместо ресурса любви и секса – одна большая дыра.

Но хочу обратить ваше внимание вот на что.

Здесь все сливы автора – из-за ее верхних багов, Училки, Штурмана и Выскочки. Болезненные амбиции и иллюзия грандиозности ей с ранней юности покоя не дают. Так как мы пробуем разбираться в теме верх-низ, я буду акцентировать на моментах, где автор лезет наверх там, где в границах быть снизу.

Верхняя роль и нижняя – это про не плохое отношение и не про унижение, как мерещится рапанам. Это про руководящую роль и подчиненную. Очень важно не мнить себя в руководящей роли там, где ваша роль подчиненная. Надо вести себя в границах, именно это расширяет вашу территорию и делает вас сильней. Только очень глупые люди думают, что быть сильным – это всегда и везде играть руководящую роль. Так вы не только будете вылезать из границ в большинстве ситуаций, но и никогда не сможете ничему научиться, никогда не будете общаться со старшими людьми в границах и перенимать чужой полезный опыт.

Вот это письмо – типичная история, как благодаря чрезмерным амбициям девушки оказываются на дне.

green_snooooow

Добрый день, Эволюция.

Помогите пожалуйста разобраться со своей ситуацией.

Девушка, почти 25 лет.

Очень сложно строить отношения с противоположным полом и вообще доходить до этапа дальше, чем дружеские прогулки в последнее время та и вообще по жизни.

До 1 курса я была очень тихой, скромной и приличной, думала в 17-18 лет и ранее, что впервые займусь сексом только после свадьбы и по большой любви, хотя целоваться хотелось лет с 11-12, как делали многие, но это увы произошло за неделю до первого секса аж-в 18,5 лет.

(Секс – это интимная близость, вот почему так важно связывать секс с любовью. Особенно для женщин важно, чтобы секс был с любящим и любимым человеком. Но у автора с самого начала были штурманские амбиции. Она решила, что у нее будет большая любовь и свадьба и только потом секс. Надеяться, что первая любовь окажется взаимной и перейдет в брак, можно. Но быть уверенной в том, что это будет так и не иначе нельзя, это выдает грандиозность. Из-за штурманства у нее ни спонтанности не было, ни привлекательности для парней. Очень важно смотреть на судьбу снизу, оттуда, где мы и находимся по сути. Мы подчиняемся судьбе, а не рулим ею, кроме некоторых ситуаций, которые в нашем ведомстве. Штурманы потому и несчастны, что лезут наверх там, где должны научиться смирению, без скорби и уныния, а с легкостью и любопытством как дети)

Влюблялась еще очень много раз невзаимно, больше 30 раз точно, если учитывать и недолгие. И в основном это парни, которым я была не интересна особо. А те, которые влюблялись в меня, часто не нравились мне.

Не знаю, что на меня нашло, то ли давление однокурсников, которые удивлялись “поздней девственности”, ведь со многими это случилось уже в 15-17, а с кем-то даже раньше, а мне то было не долго до 19.

(Она запланировала большую любовь и секс после свадьбы, но у нее и по срокам был план. Ей нет 19, а она уже чувствует себя старухой, не хочет отстать от других девчонок, хочет чувствовать себя прошаренной и опытной. Типичная Училка и Штурман. 30 влюбленностей не увенчались взаимностью, поэтому она решила срочно осваивать секс)

И однажды я оказалась с подругами на “вписке”.

Там и случился и первый поцелуй, и первый секс. Было немного противное чувство, так как человек еле знаком, но зато главное для себя было осознавать, что то, что произошло почти со всеми, произошло и со мной. Возможно это от отсутствия стержня во мне, из-за того, что поддалась влиянию, но тогда думала, что возможно на меня особо никто и не обратит внимание никогда из-за моей скованности.

(Она не видит, что причина всему – ее грандиозность, из-за которой она не могла смириться с ролью невинной девочки, которой по сути являлась. Но ей противна эта роль, она хочет быть лидеркой. Вот это отвращение к состоянию наивной и юной девушки – очень свойственно тем, кто придумал слово “лидерка”. Они хотят соревноваться в парнями в умении много бухать и трахаться. Но ей кажется, что она поддалась влиянию, то есть хочет еще более верхнюю роль, вместо того, чтобы учиться быть скромней)

После этого было еще несколько гуляний в компаниях, где иногда происходил сексуальный контакт с кем-то. Алкоголь делал все же открытее и раскрепощеннее, было сложно представить секс без алкоголя.

(В романтическом формате женщине принадлежит верхняя роль, в сексуальном формате верхняя роль принадлежит мужчине. Вот почему женщине так вредно переходить к сексу без романтики. Она оказывается снизу. А если романтики было достаточно и после секса романтика продолжает развиваться, получается баланс. Но наша автор не понимает этого, она думает, что ее “открытость и раскрепощенность” позволят ей доминировать в сексе)

Несколько раз с тем же самым парнем, позже с другими. Хотелось догнать упущенное. Но сейчас думаю, что лучше бы это произошло в трезвом состоянии и с тем, кого знаю получше, а не вот это вот всё. И то, что для большинства тех парней, а может и всех, была просто объектом, об какой можно потыкать и всё.

(Сейчас она вспоминает это как унижение. Причем тот факт, что она относилась к ним как к тыкалкам ее не смущает, а то что они к ней как к той, куда можно потыкать, ей кажется оскорбительным. Нормально, когда вы физически сближаетесь с тем, кто вам очень нравится, в кого вы влюблены и кто влюблен в вас. Не упраздняйте романтику, девушки, потеряете и секс нормальный тоже)

Объективно это звучит как поведение девушки очень лёгкого поведения, знаю.

В основном причиной этого вижу огромный страх душевной близости и комплекс неполноценности.

(Страхом душевной близости и комплексом неполноценности она называет свою корону. Ей хотелось бы быть наверху, неуязвимой, сильной, вот она и пыталась вести себя как оторва. Но видя неуважение, злилась на парней)

Единственный раз, когда секс с кем-то случился после нескольких вполне трезвых прогулок и не на “вписке” был с человеком, с которым познакомились в вк и общались там около 1-2 месяцев. Поцеловались только на 2 встрече, а секс где-то на 4й.

Виделись периодически 3-4 месяца. Видимо под влиянием влюблённости выделялись какие-то гормоны, из-за чего даже в трезвом состоянии чувствовала себя чуть раскрепощеннее чем обычно.

(Она все время стремится к раскрепощенности. Хочет вести себя как царь горы, свободно и по-хозяйски. Хотя ей бы наоборот закрепоститься, особенно когда речь о сексе со всеми подряд)

Но в какой-то момент возникло пересыщение его нахождения в моей жизни, хоть и объективно для многих это нечастые встречи. Больше возможно в мыслях он занимал слишком много места. И еще после нескольких моментов сильно оттолкнуло от него. Однажды увидела в вк его фото с какой-то компанией, где его обнимает одна подруга. Возникло сильное омерзение от того, что этого человека трогает кто-то другой.

(Понятно от чего бомбануло? Как он посмел! И ЗВ обмоталась, что якобы пресытилась им сама)

Хотя что уж говорить, если почти всегда инициатором физического контакта был он, а не я, это было для меня очень сложным в трезвом состоянии, а с ним я почти никогда не употребляла, только перед первой прогулкой. И еще перед какой-то, и то немного. За то фото ничего не сказала решив, что это мои проблемы, что я такой собственник. Та и не чувствовала права говорить об этом.

(Жалуется, что мало прав, не хватает, чтобы мозг вынести, и что без алкоголя так закрепощена, что не может схватить парня за задницу и инициировать секс. Хочет стать еще раскрепощенней)

После этого не виделись около 2 месяцев и я решила, что надо все это заканчивать. Написала очень кратко свое решение и вычеркнула его из своей жизни. После того, как однажды увиделись спустя 2 месяца. Я пришла к нему, он сделал кофе и начал приставать, а я все ни в какую, тело было будто замороженное, что даже целоваться было мерзко. Он пытался раскрепостить, но ничего не вышло, посидела у него немного и пошла домой.

(Он 2 месяца о ней не вспоминал и поэтому она решила закончить. Смелая лидерка)

Перед тем решением у меня возникло огромное раздвоение чувств:

Почему он все еще ждал меня все эти 2 месяца, неужели любит? А за что меня можно любить вообще?

А второй мыслью было, а что, если он ждал только потому что не с кем больше сексом заняться и вообще не испытывает чего-то подобного на любовь, то зачем мне это все?

(Раздвоением чувств она называет вой голодной короны над пустой шкатулкой)

Ни туда, ни сюда. Меня разрывало на части. Немного помню это, хоть и прошло почти 4 года.

После этого человека все следующие “отношения ” начинались с гуляний в компаниях и алкоголя.

А на последних 2х партнёрах я даже не помню, как все это было. Было выпито насколько много алкоголя, что я с ужасом позже узнала, что у меня что-то было с человеком значительно старше. Говорил якобы, что я сама этого хотела, но ведь рассудок тогда был отключён. И я вообще не помню самого процесса. Через несколько месяцев с другим человеком хоть и тоже не помню процесс, но хотя бы то, что я этого хотела, когда видела его в компании. Вообще было все равно мерзко от себя.

(Она с самого начала напивалась, чтобы переступить через себя. Но чем больше сливов, тем больше чувство унижения и сильней фрустрация от этого. Нужно все больше алкоголя)

Вот такая история, сейчас у меня почти 2х лет нет ни поцелуев, ни секса, как-то вообще не доходит до этого этапа ни с кем. Кажется, будто бы развилось что-то на подобии фобии, но не знаю, что с ней делать.

(Это не фобия, это нормальный страх перед сливом. Сливов и так было слишком много. Секс был без удовольствия, без самоуважения, без уважения партнеров. Сплошное дно. Ну и вылезать с этого дна сложно, конечно. На коне и с шашкой не выскочишь, выползать придется на коленях)

Максимум что у меня за это время было, банальные предложения на сз, которые некоторые особи рассылают почти всем подряд.

(Они для нее особи, но она хочет, чтобы эти особи считали ее единственной и особенной, а не такой же особью, одной из многих. Не хочет начать с простого общения и постепенного знакомства, хочет сразу быть сверху. Для того и нужна светская дистанция в начале общения, чтобы не сближаться слишком с теми, у кого нет к вам пока никаких эксклюзивных чувств)

А так на всех свиданиях просто гуляли с кем-то и ничего больше. Максимум в щеку поцелуют и все.

(Она и раньше была не очень привлекательна, а теперь из-за своей фрустрации выглядит так, будто наелась навоза)

С чего начать восстановление своей психики?

(Психика в порядке, разве что алкоголем немного подорвана, надо перестать пить и начать нормально питаться. Восстанавливать надо ресурсы, которые вы слили. Надо учиться скромности и уважительному общению, отказаться от стремления раскрепощаться со всеми подряд в сексе. Раскрепоститесь с тем, кто будет вас ценить. А со всеми остальными не надо раскрепощаться, надо учиться общаться без бухла и секса)

Как развить способность строить отношения с противоположным полом?