Ученые создают вакцину против туберкулеза для диабетиков и пожилых людей

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11.08.2020, 20:30, Разное

Объединенный коллектив зарубежных ученых проводит исследование в рамках создания новой вакцины против туберкулеза. По словам исследователей, основным функциональным направлением препарата станет лечение диабетиков и людей пожилого возраста.
Объектом исследования ученых, представляющих профильные научные учреждения Австралии, Франции и Бангладеша, стала потенциальная вакцина, имеющая название BCG::RD1. В ходе лабораторных опытов, после ввода лекарства напрямую в легкие мышей, болеющих диабетом и подвергшихся попутно воздействию туберкулеза, оно продемонстрировало высокую защитную способность. “Эти результаты особенно приветствуются, потому что диабет 2 типа является не только значительным фактором риска туберкулеза, это фактор риска, который с каждым годом становится все более распространенным среди нашего стареющего населения”, – подвел итоги исследования один из его авторов, доктор Андреас Купц (Университет Джеймса Кука, Австралия).

Стоит отметить, что, по данным ВОЗ, туберкулез входит в число десяти главных причин летальных исходов на Земном шаре, при этом отсутствует эффективность для взрослого населения единственной на данный момент лицензированной вакцины BCG. На последующих этапах исследования специалисты анонсируют продолжение изучения конкретных иммунных путей, активируемых вакцинацией новым препаратом.



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