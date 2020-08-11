Ученые из США рассказали о новой технологии появления детей

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11.08.2020, 20:30, Разное

Ученые из США анонсировали создание в ближайшей перспективе технологии, позволяющей воспроизводить людей полностью искусственно. По мнению исследователей, ряд этических вопросов, связанных с указанным процессом. необходимо начинать обсуждать уже в настоящее время.
По словам доцента Витторио Себастьяно, представляющего Стэнфордский университет (США) и являющегося одним из авторов профильного исследования, на текущем этапе научной работы специалисты близки к получению из стволовых клеток человека полностью жизнеспособных сперматозоидов, способных обеспечивать оплодотворение искусственно выращенных яйцеклеток. Разработанная экспертами технология, в свою очередь, сможет позволить клонировать знаменитых и даже уже ушедших из жизни людей.

Тем не менее, проблемным фактором могут стать некоторые нравственные ограничения, связанные с инновационным методом. В частности, по этическим соображениям изучение физиологического состояния полученного таким образом потомства, скорее всего, будет запрещено. Преградой может стать и противодействие селебрити в случае использования для клонирования их тканей без разрешения. Об этом пишет Discovery.



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