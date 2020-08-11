ЕС пригрозил Белоруссии из-за подавления протестов

11.08.2020, 20:30, Новости дня

Евросоюз не считает президентские выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и рассматривает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Выборы [в Белоруссии] не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов», – передает ТАСС заявление, согласованное с главами МИД всех 27 стран ЕС.

«Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие. (…) Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам. (…) Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Белоруссией. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», – цитирует документ РИА «Новости».