 

ЕС пригрозил Белоруссии из-за подавления протестов

11.08.2020, 20:30, Новости дня

Евросоюз не считает президентские выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и рассматривает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Выборы [в Белоруссии] не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов», – передает ТАСС заявление, согласованное с главами МИД всех 27 стран ЕС.

«Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие. (…) Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам. (…) Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Белоруссией. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», – цитирует документ РИА «Новости».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Ефремову собрались продлить меру пресечения

25.06 / Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

12.07 / В Польше проходит второй тур президентских выборов

29.06 / Инструктаж куратора «Голоса» по фальсификации нарушений на участках попал на видео

21.07 / Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата Ада»

18.07 / Сирийская оппозиция из Стамбула отказалась признавать выборы в парламент САР

23.07 / Обозреватель Washington Post – в отличие от Трампа, Байден не станет потворствовать Москве

07.07 / Против Петра Верзилова возбуждено уголовное дело из-за канадского паспорта

22.07 / Луцкий террорист несколько минут ждал ареста

14.07 / Азербайджанские хакеры взломали сайт Пашиняна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска