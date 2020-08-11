Макс Корж обратился к белорусам с призывом прекратить протесты

11.08.2020, 20:23, Разное

Белорусский рэпер Макс Корж обратился к соотечественникам с призывом прекратить протесты. По его мнению, их продолжение может привести к человеческим смертям.

Корж отметил, что белорусы уже продемонстрировали, что готовы дать отпор режиму, но сейчас им необходимо остановиться, поскольку одержать победу быстро не получится, передает “Царьград”.

“Дальше только трупы”, – констатировал рэпер.

Напомним, что по всей Белоруссии уже третий день не прекращаются массовые беспорядки. Тысячи людей вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко в очередной раз одержал победу.