Белорусские рабочие начали забастовку на фоне протестов

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11.08.2020, 20:23, Разное

Сотрудники Минского электротехнического завода, производящего силовые трансформаторы, объявили о начале бессрочной забастовки. Оппозиционные белорусские СМИ сообщают, что это является планом на случай поражения протестующих на улицах граждан, сообщает Vse42.ru.

Напомним, что в Белоруссии уже три дня продолжаются массовые беспорядки. Они начались на фоне президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко был в очередной раз переизбран на пост главы государства. Протестующие не согласны с исходом голосования.



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