Личное: Жить в кайф

11.08.2020, 20:20, Разное

Счастливую вдову Екатерину Диденко вновь полоскают её мерзопакостные фанатки.

Как только открыли границы, Катенька СухойЛёд Диденко вместе с новым хахалем проследовала в Абхазию, а оттуда — на Роза Хутор, где устроила весёлые покатушки под песню «Жить в кайф».



Фото: Соцсети

Любительницы трупачинки, подписанные на аптечную дурочку-веселушку, возмутились: что же такое делается, почему ты не скорбишь целый год?

Счастливая вдова даже закрыла комментарии, чтобы ей не гадили.

Однако Диденко всё-таки пришлось объясняться. Ну, так ей самой показалось, что её поток сознания в виде мозговой диареи всё объясняет:

«Для кого нужна галочка — скорбеть ровно год? Т.е. 365 дней ты сидишь дома, а на 366 идет в отрыв во все тяжкие?

Я выбираю жить! Не для кого-то, а для себя! Я не хочу показывать то, какой меня хотят видеть. Плакать на камеру, а смеяться, когда она выключается. Я показываю себя такой, какая я есть».

И действительно, чо зря время терять? Не девочка ведь уже!

Нужно отдать должное Екатерине — отрывается, как быдло, по полной. Развеяла прах мужа — поимела подписоты. А теперь пришла пора стать снова счастливой женой и примерной матерью, как положено в соцсети эскортниц.

«Вы сделали меня такой, какая я есть», — говорит Диденко, и она совершенно права.

В чём вина этой стабильно ненормальной женщины? Она лишь себя не сдерживает.

Катя старается — даёт своим подписчикам-трупоедам то, что им нужно. Море, молодого совокуплятора, активный отдых — ну, как Оксана Самойлова или кого там ещё в Эскотограме любят?

Вы понимаете, что Катя лишь отпустила свои внутренние тормоза, вываливая всё говно из себя на потребу тем, кто на неё смотрит?

И кто, по-вашему, хуже — Диденко или её трупоедки?