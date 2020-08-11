Le Figaro – Словакия выдворила трёх российских дипломатов в связи с «тяжким преступлением»

11.08.2020, 20:18, Новости дня

Братислава приняла решение о высылке трёх сотрудников российского посольства в Словакии из-за того, что они могут быть связаны с «тяжким преступлением», совершённом в другой стране — члене НАТО и ЕС, пишет Le Figaro. Как пишет газета со ссылкой на словацкую прессу, речь, по всей видимости, идёт о прошлогоднем убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.



Reuters

Словакия объявила в понедельник о выдворении трёх российских дипломатов за «тяжкое преступление», пишет французская Le Figaro со ссылкой на местные СМИ. По данным словацкой прессы, дипломаты предположительно связаны с убийством «бывшего чеченского повстанца», произошедшим в Берлине в прошлом году.

«Я могу подтвердить, что было принято решение о выдворении трёх сотрудников посольства Российской Федерации в Словакии, — заявил в интервью французским СМИ глава пресс-службы Министерства иностранных дел Словакии Юрай Томага. — Согласно информации, полученной словацкими разведслужбами, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Как пишет Le Figaro, чиновник также отметил, что речь идёт о незаконном использовании одной из виз, предоставленной ранее словацким консульством в российском Санкт-Петербурге, а также о «тяжком преступлении, совершённом на территории другого государства — члена НАТО и ЕС». Других подробностей Томага не сообщил. По данным Le Figaro, российский МИД, в свою очередь, заявил, что Москва отреагирует на выдворение своих дипломатов симметрично.

Словацкая газета Dennik N писала, что словацкое консульство в Санкт-Петербурге в прошлом году предоставило визу на въезд в Евросоюз гражданину России, который позже стал подозреваемым в деле об убийстве в одном из берлинских парков «грузина с чеченскими корнями» Зелимхана Хангошвили, говорится в материале Le Figaro. Как напоминает корреспондент издания, подозреваемый был задержан немецкими полицейскими вскоре после убийства, и немецкие прокуроры обвинили в организации убийства Россию; Москва, впрочем, обвинения называет необоснованными.

По данным Le Figaro, сайт Bellingcat сообщал, что подозреваемый — его зовут Вадим Красиков — является наёмным убийцей. Красиков вырос в Казахстане, а позже переехал в Сибирь.