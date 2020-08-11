СТРАНА – Лукашенко не стоит ждать поздравлений от Зеленского

11.08.2020, 20:18, Новости дня

Владимир Зеленский не поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, но и не осудил его прямо. Эксперты издания «СТРАНА» считают, что официальная позиция украинской власти относительно выборов и акций протеста в Белоруссии будет выдержана в духе общей линии Запада, но будет слишком жёсткой, поскольку в Киеве питают надежды сыграть роль посредника между Лукашенко и оппозицией, если стороны всё-таки согласятся на диалог.



Reuters

В реакции на последние события в Беларуси украинская власть продемонстрировала раздробленность и непоследовательность. Владимир Зеленский не поздравил Александра Лукашенко с победой, но и не осудил его прямо. Журналисты «СТРАНЫ» выяснили, какая в итоге может быть позиция у Украины по вопросу выборов в соседнем государстве.

Как пишет издание, прямо с утра понедельника довольно большое заявление выдал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Киеву «совсем не безразлично» то, что происходит в Белоруссии сейчас, как и дальнейший ход событий.

По его словам, «уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов». «А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», — убеждён президент Украины.

Зеленский призвал «к максимально открытому, пусть и сложному диалогу». «Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», — подчеркнул он.

При этом власти страны, по мнению украинского президента, «должны максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов, постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объёме».

Политолог Руслан Бортник особо выделяет в этом заявлении упоминание протестов и призыв к диалогу с протестующими.

«На фоне заверений белорусского руководства, что всё происходящее в стране — какие-то мелочи, официальный Киев подсвечивает факт протестов, по сути легитимизируя их. Лукашенко ждёт поздравлений, как подтверждений законности его победы. А Зеленский предлагает открыть переговоры с несогласными, по сути встав с ними на одну ступеньку», — считает эксперт.

В свою очередь политолог-международник Николай Капитоненко характеризует призывы Зеленского как «традиционную попытку понравиться и нашим, и вашим».

«Всё максимально смягчено, критика даётся в обтекаемых выражениях, которые ни о чём не говорят», — говорит эксперт.

По его мнению, Киев поторопился с заявлением.

«Стоял простой выбор: поздравлять Лукашенко с переизбранием или немного подождать. Я считаю, что пафосные поучения в этой ситуации лишние», — полагает эксперт.

Как отмечает издание, есть ещё один примечательный момент: по тону это заявление отличается от недавних переговоров с Лукашенко. Совсем недавно Зеленский дружелюбно обсуждал по телефону с президентом Белоруссии вопросы задержанных россиян, подготовки к Третьему форуму регионов обеих стран в октябре. Кроме того, Зеленский выразил личную благодарность белорусскому коллеге за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.

«Этот жест настоящей дружбы Белоруссии в очередной раз подчёркивает ценность партнёрства между нашими странами», — заявил тогда Зеленский.

«Этот телефонный разговор накануне дня голосования воспринимался как поддержка Лукашенко. А как иначе можно охарактеризовать обсуждение встречи на форуме, который состоится после президентских выборов? Нынешние призывы диссонируют с тональностью того диалога. Наверное, потому, что Зеленский, согласовывая текст, не вник в детали, а готовили его люди, настроенные антилукашенковски. Или кто-то убедил президента, что таким образом можно усилить влияние Украины, попытавшись продать наши посреднические услуги в диалоге между Лукашенко и оппозицией», — считает Бортник.

Возможно, что целью было просто показать, чью сторону Украина приняла в геополитической игре вокруг Белоруссии — не Китая и России, чьи лидеры уже поздравили Лукашенко с победой, а Запада, раскритиковавшего Минск за ход выборов и применение силы против протестующих. Данную версию подтверждает и источник издания в офисе президента Украины.

«Заявление появилось не само по себе, а в русле общей линии Запада. Украина таким образом показала, что она не с Лукашенко в этой истории», — говорит источник.

Как считают источники «СТРАНЫ» в дипломатических кругах, официальная позиция украинской власти относительно выборов и акций протеста в Белоруссии будет выдержана в духе общей линии Запада, которая как раз сейчас вырабатывается. Изначально в ЕС вообще очень осторожно комментировали происходящее, а США долгое время не делали вообще никаких заявлений. По распространённому мнению они не хотели полностью разрывать отношения с Лукашенко, чтобы не толкать его к Путину.

Но продолжение акций протеста, их жёсткий разгон, а также постоянные заявления о тотальном характере фальсификаций на выборах побудили занять более определённую позицию. В Евросоюзе не исключили введения санкций против Белоруссии, а США официально назвали выборы недемократическими, призвали Лукашенко не применять силу к протестующим. При этом сразу несколько сенаторов призвали президента страны либо покинуть свой пост, либо пойти на новые выборы.

«Поэтому никаких поздравлений от Зеленского Лукашенко не будет. Хотя риторика у украинской власти будет не столь жёсткая, как у Запада, так как в Киеве питают надежды сыграть роль посредника между Бацькой и оппозицией, если стороны всё-таки согласятся на диалог. Кроме того, самому Зеленскому сейчас угрожают акциями протеста Порошенко и компания. А потому президент не заинтересован слишком уж явно поддерживать белорусский «майдан», чтобв не пиарить такой способ смены власти», — говорит источник.