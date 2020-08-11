Немецкие ученые объяснили, с чем связано уменьшение озоновой дыры над Антарктидой

11.08.2020, 20:17, Разное

Немецкие исследователи выяснили, с чем связано уменьшение в размерах озоновой дыры над Антарктидой. Впервые, когда она была обнаружена в 1985 году, ее диаметр составлял 1000 км.

Озоновая дыра над станцией Халли-Бей постепенно сжимается. Специалисты NASA год назад обнаружили самое меньшее расширение со времени ее открытия. В тот момент была зафиксирована массивная потеря озона. Благодаря озоновому слою человечество не подвергается сильным солнечным ожогам, потери посевов, возникновению повышенного рака кожи, поскольку эта часть стратосферы на высоте от 10 до 50 км поглощает часть спектра ультрафиолетового излучения Солнца.

По словам экспертов, к повреждению слоя может приводить хлористый фторводород. При попадании этого соединения в верхний слой атмосферы происходит разрушение молекул озона и истончение защитного слоя. Химическая реакция, вызывающая такие процессы, может зависеть от солнечного света и полярных ветров, поэтому на протяжении года размеры озоновой дыры изменяются. Деградацию ускоряет холод: если температура снижается до -78°C, то это ведет к образованию перламутровых облаков с кристаллами, на поверхности которых озон быстро разлагается.

На период исследования, проведенного в 2019 году, была в стратосфере Антарктики была зафиксирована слишком теплая зима, при которой размеры озонового отверстия составили 16 млн квадратных метров. По данным Немецкого аэрокосмического центра, антарктическая озоновая дыра может полностью закрыться к 2060 году.