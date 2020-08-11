Мнение: Задержанные в Минске

11.08.2020, 20:15, Разное

Видео с задержанными в ходе вчерашних массовых беспорядков в Минске (всего по всей стране задержано более 2000 человек).

На одном видео показано Октябрьское РУВД.

На втором, группа задержанных, в числе которых есть и граждане РФ.

Плюс разные видео вчерашнего подавления беспорядков.

Касательно попыток давить ОМОН машинами или кидать Коктейли Молотова, то это лишь приближает момент отдачи команды при необходимости стрелять на поражение, тем более, что спецназ с огнестрелом в городе есть.

Основной вывод прост, если кто еще не понял – Лукашенко не Янукович.

Для напоминания – 2017-й год.

Так что методология не изменилась и Батька верен себе.

Другой вопрос, что мир вокруг него политически и экономически изменился, что и осложняет следование в рамках прежней методологии.