 

Мнение: Задержанные в Минске

11.08.2020, 20:15, Разное

Видео с задержанными в ходе вчерашних массовых беспорядков в Минске (всего по всей стране задержано более 2000 человек).
На одном видео показано Октябрьское РУВД.
На втором, группа задержанных, в числе которых есть и граждане РФ.

Плюс разные видео вчерашнего подавления беспорядков.

Касательно попыток давить ОМОН машинами или кидать Коктейли Молотова, то это лишь приближает момент отдачи команды при необходимости стрелять на поражение, тем более, что спецназ с огнестрелом в городе есть.

Основной вывод прост, если кто еще не понял – Лукашенко не Янукович.
Для напоминания – 2017-й год.

Так что методология не изменилась и Батька верен себе.
Другой вопрос, что мир вокруг него политически и экономически изменился, что и осложняет следование в рамках прежней методологии.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Мини-платье для видеозвонка: Кейт Миддлтон удалось нарушить королевские правила и остаться незамеченной

27.07 / Мнение: Космос нас уже не ждет

28.06 / Актриса Мария Иващенко из сериала “Молодежка” вышла замуж

10.08 / Мнение: Чем пахнет в Минске?

17.07 / Volkswagen планирует выпустить классические модели с электрическими моторами

24.06 / «Вся жизнь впереди!»: Алла Пугачева поддержала Лайму Вайкуле в трудные времена

24.06 / Кинулся бежать в страхе и исчез: Странное исчезновение в лесу Айдахо в 2018 году

08.08 / Мнение: Протесты в Портленде. Стена щитов

28.06 / Диетолог Михаил Гинзбург назвал способ снизить холестерин без лекарств

07.08 / Мнение: «На Севере нужна своя логика» – Как будут развивать Поморье?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска