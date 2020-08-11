 

Huawei подала патент на сканер отпечатка пальцев во весь экран смартфона

11.08.2020, 20:09, Разное

Китайская компания Huawei подала патент на разработку сканера отпечатка пальцев во весь экран смартфона. Эта технология позволит разблокировать устройство с помощью касания в любой рабочей области дисплея.
В настоящее время многие производители смартфонов уже используют дактилоскопический датчик под экраном устройства, вот только в этом случае область его работы сильно ограничена. В Huawei решили запатентовать свою собственную технологию, которая позволит сделать это в любой точке рабочей области. Таким образом заметно повышается не только удобство пользования, но и весь функционал устройства. В пример приводятся приложения, которые требуют от пользователя идентификации перед входом. Ему необходимо сначала разблокировать телефон, после войти в приложение, где потребуется снова прислонить палец к экрану. Теперь же проходить идентификацию с помощью отпечатка пальца можно будет сразу же при нажатии на иконку приложения, что сократит время запуска дополнения.

За пользователем останется выбор, как именно настроить область дисплея. Судя по патенту Huawei, владелец фирменного устройства сможет выбрать диапазон работы дактилоскопического сенсора. Это позволит более тонко настраивать свой смартфон и избегать нежелательных разблокировок в случае работы с телефоном.



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