Аргентина возложила «большие надежды» на российскую вакцину от коронавируса
11.08.2020, 20:08, Новости дня
Власти Аргентины следят за информацией о российской вакцине от коронавируса, сообщил представитель МИД южноамериканской республики.
«Мы связались с российским посольством, и мы дали точные указания нашему послу в РФ внимательно следить за этой темой», – передает ТАСС слова представителя.
Он отметил, что в Аргентине следят за процессом разработки вакцины «с большой надеждой».
Эта южноамериканская страна уже участвует в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной германской компанией Biontech и американской Pfizer.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о готовности первым принять российскую вакцину от коронавируса.
Напомним, что президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Глава Минздрава Михаила Мурашко заявил, что «вакцина показала высокую эффективность и безопасность».
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