 

Аргентина возложила «большие надежды» на российскую вакцину от коронавируса

11.08.2020, 20:08, Новости дня

Власти Аргентины следят за информацией о российской вакцине от коронавируса, сообщил представитель МИД южноамериканской республики.

«Мы связались с российским посольством, и мы дали точные указания нашему послу в РФ внимательно следить за этой темой», – передает ТАСС слова представителя.

Он отметил, что в Аргентине следят за процессом разработки вакцины «с большой надеждой».

Эта южноамериканская страна уже участвует в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной германской компанией Biontech и американской Pfizer.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о готовности первым принять российскую вакцину от коронавируса.

Напомним, что президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Глава Минздрава Михаила Мурашко заявил, что «вакцина показала высокую эффективность и безопасность».



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