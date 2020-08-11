ООН призвала Белоруссию соблюдать права журналистов

11.08.2020, 20:08, Новости дня

Власти Белоруссии должны обеспечить журналистам право свободно осуществлять свою работу, сообщил во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Принципиально важно, чтобы журналисты в Белоруссии, как и в любой стране, могли свободно осуществлять свою работу. Мы вновь призываем власти Белоруссии проявлять сдержанность, уважать права человека и верховенство права», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Троссел выразила обеспокоенность сообщениями о задержании в Белоруссии большого числа участников несанкционированных акций.

«Мы глубоко обеспокоены новостями о том, что протестующий погиб во время столкновений, а также сообщениями о задержании нескольких тысяч протестующих», – сказала она.

Троссел отметила, что в УВКПЧ ранее неоднократно призывали белорусские власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу выражения мнения, мирные собрания и ассоциации.

В этой связи она выразила обеспокоенность по поводу сообщений о применении резиновых пуль, водометов и шумовых гранат «против мирных протестующих».

В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Позднее стало известно, что пропавшие в Белоруссии российские журналист «Медузы» Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» по-прежнему находятся на территории республики.