В РПЦ раскритиковали высказывание патриарха Варфоломея о русском народе

11.08.2020, 20:08, Новости дня

Действия Константинопольского патриарха Варфоломея на Украине «мало вяжутся» с образом церкви-матери, какой она себя считает по отношению к Русской церкви, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Во время богослужения в одном из стамбульских монастырей, принадлежащем русскому Пантелеимонову монастырю, патриарх Варфоломей назвал весь русский народ своими духовными чадами. Мнение самого русского народа, конечно, никто уточнить не потрудился», – написал Легойда в своем Telegram-канале, говоря о богослужении, которое прошло 9 августа на горе Афон, в городе Галата.

Как отметил Легойда, Варфоломей таким образом напомнил о том, что Константинопольский патриархат – церковь-мать Русской церкви, от Константинополя «русский народ принял христианство, получил свет, принял крещение».

«Те страдания, которые принесли действия патриарха Варфоломея на Украину, и которые отдаются болью в сердце каждого русского человека, к сожалению, очень мало вяжутся с образом действий Церкви-Матери», – написал он.

Легойда также напомнил, что Константинопольский патриарх Варфоломей не раз заявлял о своем «праве» на вмешательство в дела других поместных церквей.

Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен«объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». В октябре 2018 священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.