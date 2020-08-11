Отдых с мужем, сплав на лодках и прогулки на лошадях: как проводит лето модель Рози Хантингтон-Уайтли

11.08.2020, 20:05, Разное

Вопреки рекомендациям живущим в США гражданам соблюдать самоизоляцию и оставаться дома из-за пандемии коронавируса, Рози Хантингтон-Уайтли не сидит на месте и то и дело совершает поездки по стране. Впрочем, при этом модель старается посещать пустынные места без большого скопления людей, а если и берет кого-то с собой за компанию, то как правило ее выбор падает либо на жениха, актера Джейсона Стэтхэма, и их сына Джека, либо на близких друзей. Так, в конце прошлой недели Рози выбралась на пляж вместе с возлюбленным и двумя их друзьями (посмотреть, как проходил предыдущий визит пары на пляж, можно здесь). Небольшая компания устроилась в тени скалистого уступа, а дети играли и гуляли неподалеку.

Рози на отдыхе с Джейсоном, Джеком и друзьями

Уже без Джейсона и без ребенка – судя по фото в Instagram – но вместе с лучшим другом Мэттом она отправилась в небольшое дорожное путешествие по штату Юта. Программа отдыха молодых людей включала в себя каякинг, прогулки на лошадях и плавание – в бассейне шикарного отеля (любимого звездами – в частности Кайли Дженнер), где у Рози прошла небольшая фотосессия. Мэтт (а по-видимому, за камерой был именно он) сфотографировал модель в выгодных ракурсах на фоне живописных пейзажей. Такие яркие снимки впоследствии вполне могут оказаться на обложке модного журнала – пока же они украшают лишь Instagram Хантингтон-Уайтли.

Рози во время путешествия по штату Юта Рози со своим другом Мэттом

Впрочем, кажется, что любая картинка фотогеничной Рози вмиг становится похожа на постановочный кадр. При этом сама модель считает, что путь к настоящей красоте кроется не в истязании себя диетами и тренировками, а в заботливом отношении к себе и поисках золотой середины. Так, модель предпочитает поддерживать свои отличные природные данные не только при помощи спорта, но и полезной органической еды. Иногда она позволяет себе послабления и считает, что это нормально:

Все должно быть в балансе. Я не хочу быть несчастной девушкой, которая вечно чахнет над тарелкой с салатом. Дома я ем простую и полезную еду, но когда выхожу куда-то, позволяю себе большее. Я не могу жить одними ограничениями, это очень скучно.