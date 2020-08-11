Мнение: За Коленьку и папу!

11.08.2020, 20:01, Разное



Колхозная династия

У меня прям возник профессиональный интерес. Спрошу у тех, кто там очевидец в Белоруссии: а какая вообще у Лукашенко сейчас “боевая легенда”? Чем он оправдывает месилово, которое он сейчас затеял?

Ну вот, скажем, есть омоновец, которому сегодня опять выходить в ночь месить людей. Чем, собственно, “отцы-командиры” объясняют ему необходимость и оправданность избиений горожан? Это ведь не самая тривиальная задача. Горожан надо бить, потому что за Лукашенко 80% белорусов? Но это ведь явно не так: Белоруссия страна маленькая, в Минске живет значительная часть населения – если тут целые площади “против”, то какие же 80%?

Понятно, что вроде бы Лука в своих выступлениях напирает, как положено, на “наймитов из-за границы”. Причем сразу со всех сторон – “из Польши, Прибалтики и России”. Но это ведь тоже должно вызывать сомнения у омоновца: во-первых, он же видит, что бьет в основном своих же минчан. А во-вторых – не обескуражит ли бравого омоновца такое перечисление? Получается ведь, что он как бы одновременно (!) и против Европы, и против России! Нифига себе союз! А за маленькую Белоруссию тогда кто – один “батька”? Не маловато ли?

То есть куда ни кинь – всюду ерунда какая-то получается. А как еще дубасить? “За любимого батьку и сына его Коленьку, нашего будущего царя, ура”? Но едва ли даже среди самых дубовых солдафонов в РБ есть реальные сторонники “новой династии Лукашенок”, особенно учитывая, что Коленька вообще-то прижит на стороне и, строго говоря, бастард! Да и какая, прости господи, “династия Лукашенок”, что за бред?!!

Как ни удивительно, но похоже, что никакой боевой легенды у Луки просто нет. Или она примерно как у Портоса: “Я дерусь, потому что дерусь!” Ну-ну.