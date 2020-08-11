 

Цепкало призвала международное сообщество признать Тихановскую президентом Белоруссии

11.08.2020, 19:48, Новости дня

Жена бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение, в котором призвала международное сообщество признать Светлану Тихановскую единственным легитимно избранным президентом Белоруссии.

«Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента», – сообщила Цепкало в видеообращении, адресованном Тихановской, на YouTube.

Цепкало, по данным РИА «Новости», сейчас находится в России. Ее муж сообщил, что решение покинуть Белоруссию было принято по соображениям безопасности.

По словам Цепкало, президент республики Александр Лукашенко «нагло врет», что протестами руководят из-за рубежа, а также что интернет и мобильную связь отключают из-за границы.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

Протесты продолжились во вторник. Правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.



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