Мнение: Популярность Маши и Медведя, электронная трудовая и северные надбавки на удалёнке

11.08.2020, 19:45, Разное

1. Глобальный успех отечественного мультсериала «Маша и Медведь» подтверждается уже не только новыми рекордами просмотров на Ютубе, где серия «Маша плюс Каша» занимает первое место по просмотрам среди мультфильмов и пятое в общем рейтинге:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_самых_просматриваемых_видео_на_YouTube

О доминировании Маши над вкусами детей во всём мире говорят также результаты опросов:

https://tass.ru/kultura/9064567

Российский мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Animaccord со ссылкой на данные международного исследовательского агентства Kidz Global.

Исследование проводилось весной 2020 года среди более чем 60 тысяч респондентов из 43 стран мира в формате онлайн-интервью. “Международное исследовательское агентство Kidz Global представило результаты исследования самых любимых развлекательных брендов в разных регионах мира, в топ-5 которых среди детей вошел российский мультсериал производства Animaccord, «Маша и Медведь», – рассказали в компании.

Мультфильм вошел в пятерку лидеров для аудитории девочек до 6 лет в мире, а также в пятерку лидеров среди аудитории мальчиков и девочек того же возраста в Латинской Америке и Европе.

Не совсем понятно, что это за мультфильмы такие, которые являются конкурентами «Маши и Медведя», и почему они не занимают первые места на Ютубе?

Сразу вспоминается ситуация с телеканалом RT, который также лидирует по просмотрам на YouTube среди новостных каналов. Несмотря на цифры, которые говорят сами за себя, западные конкуренты не спешат признавать российское лидерство в сфере международного телевидения.

2. Цифровизация движется вперёд медленно, но неумолимо. Со следующего года в России появятся электронные трудовые книжки:

https://ria.ru/20200718/1574526495.html

Сведения в электронные книжки будут записаны только начиная с 2020 года, и они, разумеется, будут необязательными – желающие продолжат пользоваться традиционными бумажными книжками.

3. Депутаты в Госдуме размышляют, надо ли выплачивать удалённым работникам северные надбавки:

https://lenta.ru/news/2020/08/10/north_udalenka/

Член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов рассказал, что практический интерес в первую очередь представляет вопрос о выплате надбавок трудящимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, так как работа в шахтах или на опасных производствах маловозможна в удаленном формате.

Размер надбавок различается в зависимости от региона и рассчитывается исходя из районного коэффициента. В целом они составляют от 15 до 100 процентов от зарплаты. Максимальную сумму планируется выплачивать работающим на Чукотке, отдельных районах Якутии, а также на Курильских и Командорских островах. Кроме того, рассматривается вопрос о начислении доплат за стаж работы на Севере в размере от 10 до 100 процентов в зависимости от местности и периода, пишет газета.

«Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?», — отмечает Прокопов.