Звезда сериала “Кухня” Михаил Башкатов опубликовал редкое фото с детьми

11.08.2020, 19:43, Разное

Артист женился 11 лет назад. Михаил с супругой Екатериной воспитывает

троих сыновей – Тимофея, которому уже десять лет, восьмилетнего Федора и

четырехлетнего Степана.

Михаил Башкатов любит проводить время с наследниками. Об

этом, по крайней мере, свидетельствуют его соцсети. Несмотря на плотный рабочий

график, звезда сериала “Кухня. Война за отель” находит время, чтобы отвести отпрысков на футбол, прогуляться с ними на природе и исполнить патриотические песни.

Накануне актер опубликовал фото, которое очень

понравилось его подписчикам. В кадре Башкатов запечатлен сразу с тремя

наследниками. Михаил выглядит невероятно счастливым.

Актер из сериала “Кухня. Война за отель” сообщил, что его “довольную

рожу” на фото следует расценивать как пропаганду семейных ценностей. Башкатов

добавил, что любовь к детям чувствует острее, когда те уезжают в лагерь или к

бабушке.

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Публикация от Михаил Башкатов (@bashkatovmisha) 10 Авг 2020 в 10:13 PDT

“То же самое! Думаешь, как хочется отдохнуть, но когда их 👯‍♂️нет

пустота нереальная😢(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “У вас хороший семья дай вам бог”, “Самая лучшая

пропаганда!)”, “Фотография супер и семья ваша просто замечательная👍🏻”, “Михаил вы крутой папа 👏👏👏👏👏👏”, – поддержали звезду сериала “Кухня. Война за отель” поклонники.