Баррикады Минска. День второй
11.08.2020, 19:40, Разное
Беларусь второй день подряд протестует против фальсификаций на выборах президента. Основным местом столкновений в ночь с понедельника на вторник стал Минск. Доступ в центр перекрыли еще до начала акций, люди двигались из своих районов к точке сбора разрозненными группами. На Кальварийской улице ОМОН открыл стрельбу и ранил журналистку «Нашей Нивы» Наталью Лубневскую. На станции метро «Пушкинская» возвели баррикады, там же погиб протестующий — о его смерти сообщили в МВД. По некоторым данным, в ответ на гранаты и слезоточивый газ демонстранты стали применять бутылки с зажигательной смесью. «Новая» показывает моменты протестной ночи в фото.
Силовики в форме без опознавательных знаков стреляют резиновыми пулями в протестующих в Минске. Фото: Наталия Федосенко / ТАССПострадавший в стычке с силовиками в Минске. Фото: Наталия Федосенко / ТАССЕще до начала массовых протестов силовики выхватывали прохожих с улиц. Фото: EPAЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВторой день протестов в Беларуси. Онлайн. Войска в Минске и стрельба по журналистамОсновная тактика протестующих в Беларуси — встать в «сцепку». Фото: Валерий Шарифулин / ТАССФото: EPAВ разных точках Минска стали появляться баррикады. Фото: Наталья Федосенко / ТАСС
Заграждения постоянно разбирала милиция, но они появлялись вновь. Фото: EPAКлубы дыма в Минске. Силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие отвечают фейерверками. Фото: EPAПо некоторым данным, минчане бросали свои машины, чтоб учинить препятствия милиции. Одну из брошенных машин силовики попытались столкнуть на обочину, но ничего не вышло — автомобиль был на ручнике. Фото: Наталья Федосенко / ТАССБелорусские СМИ не могут однозначно идентифицровать людей в военной форме в Минске — по одним данным это спецназ внутренних войск, по другим — КГБ. Фото: Наталья Федосенко / ТАССФото: Reuters
Фото: EPA
Источник: Новая газета
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