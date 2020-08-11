Мнение: Сверху, но в границах

11.08.2020, 19:31, Разное

С верхом и низом как с дыханием. Когда впервые пробуешь контролировать дыхание, оно учащается, сбивается и начинается что-то вроде удушья.

Тем не менее контроль дыхания входит во многие практики, и телесные, и психологические, и даже духовные.

В большинстве случаев верх и низ вы определяете автоматически, легко, но если начинаете задумываться, в голове возникает путаница.

К счастью, у нас есть шпаргалка.

Восемь названий багов есть у нас, которые все постоянные читатели уже выучили и достаточно освоили.

И эти восемь названий нам пригодятся.

Баг – это заход мимо границ. Заходы мимо границ бывают сверху, бывают снизу, поэтому баги есть верхние, есть нижние.

Четыре верхних бага мы знаем: Штурман, Училка, Ищейка и Выскочка.

Четыре нижних бага: Попрошайка, Ученица, Оправдашка и Кривляка.

Это вот самые популярные заходы сверху и снизу, мимо границ.

Мимо границ – это значит, что вы заходите сверху или снизу, не имея на то никаких оснований.

Но если вдруг основания есть, то ваши ходы – в границах.

Каждый баг имеет свой аналог в границах. И зная баги, вам будет легко запомнить четыре главные ситуации, когда ваша позиция сверху – в границах. И четыре ситуации, когда ваша позиция снизу – в границах.

Вот, например, баг Штурман.

Баг характерен тем, что вы присваиваете руководящую роль там, где у вас ее нет.

Вас никто не назначал главным, вы сами себя назначили и пытаетесь рулить партнером так, будто он нуждается в вашем руководстве.

Это баг.

А как будет выглядеть руководство в границах?

Вас должны назначить или попросить, ваш авторитет должны признать, в вашем руководстве должны нуждаться.

В этом случае вы будете сверху – в границах. Но в границах вы будете от и до. Только там, где идет этот самый процесс, которым вы руководите. Закончился он, закончилась и ваша верхняя роль. Там, где вы переступаете границу необходимости и пользы для второго человека, ваше доминирование – штурманство, то есть баг.

Вот первый случай, когда верхняя роль в границах. Если вы руководитель. Это касается не только работы, а любой ситуации, где вы более грамотны, компетентны, и партнеру это очевидно. Если не очевидно, значит ваш авторитет не признают. И если в реальности вы действительно компетентны, а партнер это отрицает, значит ваша СЗ меньше ОЗ. Это дефолт или дисбаланс-минус.

Кстати, отсюда понятно, почему нельзя быть в нижней позиции, если по сути вы – наверху.

Если ваша СЗ меньше вашей ОЗ, то есть ваш партнер отрицает вашу компетенцию там, где все остальные люди признают (по сути уважает вас меньше, чем чужие люди), и вы согласны взаимодействовать на таких условиях, вы сливаетесь в дисбалансе вниз.

Если вы врач, а жена в грош не ставит ваше мнение о лечении болезней и предпочитает спрашивать в интернете, вы должны видеть свою низкую СЗ. Профессиональная компетенция и объективный жизненный опыт (например намного больших стаж вождения автомобиля, опыт воспитания детей, навыки приготовления пищи и так далее) дают вам право при прочих равных руководить общим делом, иметь больше власти. Соглашаться на подчиненную роль, будучи во много раз более грамотным и умелым – это слив. Лучше уж отказаться участвовать вообще.

Этот момент хорошо понятен?

Вторая ситуация – обучение. Если вы должны научить чему-то, вы вынуждены занять верхнюю позицию.

Если второму это не нравится, значит он не должен у вас учиться. Если он хочет, чтобы вы учили его, но были с ним на равных, он хочет слишком многого.

Багом Училка это становится тогда, когда у вас никто не собирается учиться, а вы учите, не замечая этого. Часто Училки имеют такую плохую рефлексию, что не видят своего учительства. Им кажется, что они делятся мнением, но делают они это сверху и тоном назидания.

Обратная ситуация, когда вы пытаетесь учить, но заходите снизу. Понятно, как получается слив? Представьте, что вы должны научить приятеля чему-то. Можете ли вы сделать это из равной позиции или снизу? Многие не видят отличий между обращением на равных и сверху. Разница в том, что на равных вы признаете одинаковую компетенцию, свою и приятеля, и не объясняете, как надо. Снизу – это когда вы считаете, что он умеет и знает лучше, чем вы, и вам есть чему поучиться.

Кто опишет, как получается слив в этом случае?

То же самое касается оказания помощи. Если вы оказываете помощь снизу, вы сливаетесь, как и при попытке учить другого чему-то снизу.

Следующая ситуация, когда позиция сверху в границах – это очевидное ваше преимущество по ОЗ в той области, которой касается общение. Вас не просят руководить, учить, но вы явно опережаете собеседника или партнера в том, о чем идет речь. Идет речь о бизнесе, но у вас крупный и успешный бизнес, а у партнера успехи во много раз хуже. Идет речь о имидже, но вы стильный и модный человек, а собеседник ваш не по этой части. Идет речь о любви, но у вас в личной жизни все отлично, а приятель ваш одинок. Ваша позиция верхняя, пока идет речь о том, где вы имеете явное преимущество.

Если преимущества ваши не очевидны или речь об этом не идет вообще, а вы хвастаетесь, вы – Выскочка.

И последняя из основных ситуация, когда позиция сверху в границах. Вы хозяин территории или спонсор мероприятия. В этом случае вы имеете право на контроль, а контроль осуществляется только сверху, не снизу.

Если вы путаете свою территорию с чужой, получается баг Ищейка.

Понятно, почему нельзя быть спонсором, но стесняться контролировать? Почему это слив?

Про нижнюю позицию в границах напишу дальше.

Пока давайте верхнюю обсудим.

Итак, четыре ситуации главные у нас получились:

1. Вы сверху, если вы руководите общим делом.

2. Вы сверху, если вы обучаете другого или оказываете ему помощь.

3. Вы сверху, если имеете объективное превосходство в данной области.

4. Вы сверху, если вы хозяин или спонсор.

Если вы не можете быть сверху в этих ситуациях, вам лучше вообще в этом не участвовать.

Понятно почему?

Описывайте с примерами конкретными, а не общими словам из моего же поста.