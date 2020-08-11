Мнение: Сверху, но в границах
11.08.2020, 19:31, Разное
С верхом и низом как с дыханием. Когда впервые пробуешь контролировать дыхание, оно учащается, сбивается и начинается что-то вроде удушья.
Тем не менее контроль дыхания входит во многие практики, и телесные, и психологические, и даже духовные.
В большинстве случаев верх и низ вы определяете автоматически, легко, но если начинаете задумываться, в голове возникает путаница.
К счастью, у нас есть шпаргалка.
Восемь названий багов есть у нас, которые все постоянные читатели уже выучили и достаточно освоили.
И эти восемь названий нам пригодятся.
Баг – это заход мимо границ. Заходы мимо границ бывают сверху, бывают снизу, поэтому баги есть верхние, есть нижние.
Четыре верхних бага мы знаем: Штурман, Училка, Ищейка и Выскочка.
Четыре нижних бага: Попрошайка, Ученица, Оправдашка и Кривляка.
Это вот самые популярные заходы сверху и снизу, мимо границ.
Мимо границ – это значит, что вы заходите сверху или снизу, не имея на то никаких оснований.
Но если вдруг основания есть, то ваши ходы – в границах.
Каждый баг имеет свой аналог в границах. И зная баги, вам будет легко запомнить четыре главные ситуации, когда ваша позиция сверху – в границах. И четыре ситуации, когда ваша позиция снизу – в границах.
Вот, например, баг Штурман.
Баг характерен тем, что вы присваиваете руководящую роль там, где у вас ее нет.
Вас никто не назначал главным, вы сами себя назначили и пытаетесь рулить партнером так, будто он нуждается в вашем руководстве.
Это баг.
А как будет выглядеть руководство в границах?
Вас должны назначить или попросить, ваш авторитет должны признать, в вашем руководстве должны нуждаться.
В этом случае вы будете сверху – в границах. Но в границах вы будете от и до. Только там, где идет этот самый процесс, которым вы руководите. Закончился он, закончилась и ваша верхняя роль. Там, где вы переступаете границу необходимости и пользы для второго человека, ваше доминирование – штурманство, то есть баг.
Вот первый случай, когда верхняя роль в границах. Если вы руководитель. Это касается не только работы, а любой ситуации, где вы более грамотны, компетентны, и партнеру это очевидно. Если не очевидно, значит ваш авторитет не признают. И если в реальности вы действительно компетентны, а партнер это отрицает, значит ваша СЗ меньше ОЗ. Это дефолт или дисбаланс-минус.
Кстати, отсюда понятно, почему нельзя быть в нижней позиции, если по сути вы – наверху.
Если ваша СЗ меньше вашей ОЗ, то есть ваш партнер отрицает вашу компетенцию там, где все остальные люди признают (по сути уважает вас меньше, чем чужие люди), и вы согласны взаимодействовать на таких условиях, вы сливаетесь в дисбалансе вниз.
Если вы врач, а жена в грош не ставит ваше мнение о лечении болезней и предпочитает спрашивать в интернете, вы должны видеть свою низкую СЗ. Профессиональная компетенция и объективный жизненный опыт (например намного больших стаж вождения автомобиля, опыт воспитания детей, навыки приготовления пищи и так далее) дают вам право при прочих равных руководить общим делом, иметь больше власти. Соглашаться на подчиненную роль, будучи во много раз более грамотным и умелым – это слив. Лучше уж отказаться участвовать вообще.
Этот момент хорошо понятен?
Вторая ситуация – обучение. Если вы должны научить чему-то, вы вынуждены занять верхнюю позицию.
Если второму это не нравится, значит он не должен у вас учиться. Если он хочет, чтобы вы учили его, но были с ним на равных, он хочет слишком многого.
Багом Училка это становится тогда, когда у вас никто не собирается учиться, а вы учите, не замечая этого. Часто Училки имеют такую плохую рефлексию, что не видят своего учительства. Им кажется, что они делятся мнением, но делают они это сверху и тоном назидания.
Обратная ситуация, когда вы пытаетесь учить, но заходите снизу. Понятно, как получается слив? Представьте, что вы должны научить приятеля чему-то. Можете ли вы сделать это из равной позиции или снизу? Многие не видят отличий между обращением на равных и сверху. Разница в том, что на равных вы признаете одинаковую компетенцию, свою и приятеля, и не объясняете, как надо. Снизу – это когда вы считаете, что он умеет и знает лучше, чем вы, и вам есть чему поучиться.
Кто опишет, как получается слив в этом случае?
То же самое касается оказания помощи. Если вы оказываете помощь снизу, вы сливаетесь, как и при попытке учить другого чему-то снизу.
Следующая ситуация, когда позиция сверху в границах – это очевидное ваше преимущество по ОЗ в той области, которой касается общение. Вас не просят руководить, учить, но вы явно опережаете собеседника или партнера в том, о чем идет речь. Идет речь о бизнесе, но у вас крупный и успешный бизнес, а у партнера успехи во много раз хуже. Идет речь о имидже, но вы стильный и модный человек, а собеседник ваш не по этой части. Идет речь о любви, но у вас в личной жизни все отлично, а приятель ваш одинок. Ваша позиция верхняя, пока идет речь о том, где вы имеете явное преимущество.
Если преимущества ваши не очевидны или речь об этом не идет вообще, а вы хвастаетесь, вы – Выскочка.
И последняя из основных ситуация, когда позиция сверху в границах. Вы хозяин территории или спонсор мероприятия. В этом случае вы имеете право на контроль, а контроль осуществляется только сверху, не снизу.
Если вы путаете свою территорию с чужой, получается баг Ищейка.
Понятно, почему нельзя быть спонсором, но стесняться контролировать? Почему это слив?
Про нижнюю позицию в границах напишу дальше.
Пока давайте верхнюю обсудим.
Итак, четыре ситуации главные у нас получились:
1. Вы сверху, если вы руководите общим делом.
2. Вы сверху, если вы обучаете другого или оказываете ему помощь.
3. Вы сверху, если имеете объективное превосходство в данной области.
4. Вы сверху, если вы хозяин или спонсор.
Если вы не можете быть сверху в этих ситуациях, вам лучше вообще в этом не участвовать.
Понятно почему?
Описывайте с примерами конкретными, а не общими словам из моего же поста.
Источник: Эволюция
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