Предзаказ на новый Cadillac Escalade 2021 года оформили 6 тысяч покупателей

11.08.2020, 19:30, Разное

Предварительный заказ на новый Cadillac Escalade 2021 модельного года оформили более 6 тысяч покупателей. Первые поставки внедорожника должны начаться до конца лета, а стоимость базовой версии составляет около 5,6 млн рублей.

Необходимость в срочной модернизации линейки Escalade появилась после выпуска обновлённого конкурента Lincoln Navigator. Спрос оказался настолько большим, что два внедорожника стали практически рядом друг с друга по рейтингу популярности. Сейчас же в Cadillac решили увеличить разрыв в свою пользу и заново переработали дизайн своего Escalade, а в салоне оснастили его всеми современными системами и датчиками, включая полуавтономный автопилот. В экстерьере внимание привлекают массивная радиаторная решётка, изменённый бампер и прямые задние фонари, сделанные как дань уважения прошлым версиям автомобиля. В интерьере использовано дерево и кожа. На торпедо разместили сразу несколько цифровых дисплеев со всей необходимой информацией как для водителя, так и для пассажиров.

В технических характеристиках Cadillac Escalade не сильно отличается от конкурентов. Имеется возможность установить под капот 6,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 420 лошадиных сил. При желании покупателя его заменяют менее объёмным трёхлитровым 277-сильным дизельным аналогом. Ожидается, что первые поставки транспортных средств к своим владельцам начнутся уже до конца лета. Точной даты начала серийных продаж обновлённого Cadillac Escalade пока нет.