Ученые: Древние гигантские крокодилы могли нападать на динозавров

11.08.2020, 19:30, Разное

Ученые рассказали о существовании крокодилов Deinoschus, обитающих на территории северной части Америки около 80 млн лет назад. Эти гигантские хищники имели мощные зубы размером с банан и могли нападать на динозавров.

Исследование было проведено в 2018 году, однако результаты работы решили осветить только сейчас в Journal of Vertebrate Paleontology. Крокодилы, обитавшие на планете во время мелового периода, достигали 10 метров в длину. Они нападали на динозавров и других животных, которые подходили к воде. Это подтверждает обнаружение следов зубов на останках динозавров и панцирях черепах.

По словам доктора Адама Коссетта, одного из соавторов исследования, до недавнего времени крокодилы не были изучены должным образом. Благодаря новым образцам удалось понять, что Deinoschus представляли собой странных, чудовищных хищников, имеющих огромные зубы. Этот вид исчез до того, как вымерли динозавры, но, что с ними случилось понять пока не удалось.

В переводе с греческого Deinoschus значит “ужасный крокодил”. Эксперты подчеркнули, что эти крокодилы схожи с аллигаторами, хотя имели длинную и широкую морду, на конце которой располагалось несколько странных отверстий. Развитие древних крокодилов было таким же динамичным, как и у других видов, отметил исследователь Кристофер Брочу.