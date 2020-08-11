ВОЗ затребовала больше информации о российской вакцине от коронавируса

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11.08.2020, 19:30, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения проводит переговоры с Россией, чтобы получить больше данных о вакцине против коронавируса, сообщил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса.

«В настоящее время ВОЗ поддерживает контакт с регулирующими органами РФ для получения информации по этому вопросу. Только после анализа полученной информации о вакцине ВОЗ сможет порекомендовать ее», – цитирует Барбосу ТАСС.

По его словам, после получения данных ВОЗ перепроверит их, чтобы убедиться в том, не пропустили ли что-то российские регулирующие органы.

«Только после этого обзора можно будет говорить о том, что вакцина удовлетворяет всем требованиям [ВОЗ], является безопасной и эффективной, <…> сможет обеспечить защиту пациентов», – заключил он.

Между тем минздрав Германии заявил, что российская вакцина от коронавируса не сможет распространяться в Европе, пока не будет дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности.

Также iведские ученые сообщали, что пока не готовы подтвердить успешность противокоронавирусной вакцины из России.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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