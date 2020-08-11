 

В Беларуси сегодня ожидается новый протест. На крышах домов разместили снайперов, по улицам ездит спецтехника

11.08.2020, 19:30, Новости дня

11 августа в 19.00 по всей Беларуси опять ожидаются массовые протесты в связи с результатами выборов президента страны. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

Организаторы протестов призывают белорусов избегать центральных площадей и блокировать дороги. Также митингующим советуют передвигаться небольшими группами до 20 человек.

Кроме того, организаторы призывают не нападать на правоохранителей, но быть готовыми к обороне.

Тем временем издание “Наша Ніва” сообщает, что на крышах домов вокруг стелы в Минске, где 9 августа прошел эпицентр демонстрации, были замечены снайперы.

Euroradio отмечает, что в Минске заметили машину для прорыва баррикад.

Фотографии спецтехники в Минске также опубликовало издание “Радыё Свабода”.

Как отмечает “Медиазона”, на фотографиях белорусских СМИ изображен “Путепрокладчик БАТ-2”, который предназначен для механизации инженерных работ при прокладывании колонных путей, подготовки и содержании войсковых дорог.

При этом в Минске коммунальные службы 11 августа убирали остатки баррикад, сооруженных митингующими накануне, отмечает Euroradio.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. 

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатами выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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