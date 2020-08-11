 

Apple представит iPhone 12 без 5G в начале 2021 года

11.08.2020, 19:30, Разное

Компания Apple намерена представить iPhone 12 в версии без модема 5G в начале 2021 года. Эта модель будет поддерживать работу в сети 4G и займёт нишу среднего ценового сегмента.
Презентация iPhone 12 должна пройти по намеченному плану, но вот изначально предполагалось, что на ней покажут и более дешёвую версию смартфона без модуля 5G. Инсайдеры отметили, что осенью стоит ожидать только демонстрацию самой передовой модели телефонов, а бюджетную придётся ждать до следующего года. Внешне и по характеристикам они ничем не будут отличаться друг от друга за исключением модема. В связи с этим изменением снизится и цена, что позволит Apple охватить больше ценовых сегментов. В частности, обычный iPhone 12 покупают люди с достатком выше среднего, а модель SE предназначена для граждан с доходом ниже среднего. Теперь же iPhone 12 4G идеально подойдёт для тех, чей уровень дохода остановился на среднем уровне.

Сам iPhone 12 предположительно получит несколько версий, включая стандартную с 5,4-дюймовым экраном. Более дорогая с приставкой Max обзаведётся внушительным дисплеем с диагональю 6,1 дюйм и такой же получит версия Pro. Не исключено появление iPhone 12 Pro Max, в котором диагональ увеличат до 6,7 дюймов. Пока остаётся неизвестным, получит ли версия без 5G такую же свободу выбора диагонали OLED-экрана.



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