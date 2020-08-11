 

В Европе назвали “безрассудством” регистрацию вакцины от COVID-19 в России

11.08.2020, 19:23, Разное

В Минздраве России заверили, что прививка успешно прошла все испытания как на животных, так и на человеке. Специалисты ведомства отметили, что благодаря ей у людей сформируется стойкий иммунитет к коронавирусу, который будет держаться около двух лет.

Глава российского государства рассказал, что одной из первых препарат от коронавируса в России получила одна из его дочерей. По словам российского лидера, после первой прививки у нее поднялась температура, однако после второго применения вакцины ее состояние улучшилось.

Тем не менее, европейские специалисты встретили, казалось бы, радостную новость из России с немалой долей скептицизма. Поводом для сомнений экспертов стала скорость, с которой страна разработала и протестировала препарат. Они недоумевают, каким образом отечественные специалисты так быстро провели испытания, в то время как в Европе их результаты будут известны лишь к концу года, передает “Царьград”.

Так, немецкий ученый Петер Кремснер назвал регистрацию российской вакцины “безрассудным шагом”. С ним согласились британские специалисты Айфер Али и Франсуа Баллу. Они выразили сомнения в эффективности препарата, отметив, что если она окажется низкой – последствия для здоровья граждан будут катастрофическими. Поэтому, по их мнению, проводить массовую вакцинацию людей будет неэтично.



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