Зарубина: «Легкоступова и Фирсов казались счастливой парой»

11.08.2020, 19:17, Разное

Ольга Зарубина прокомментировала информацию о том, что ее коллега Валентина Легкоступова находится в коме из-за травмы головы и возможного злоупотребления алкоголем. По словам артистки, певица и ее новый муж Юрия Фирсов казались счастливой парой.

Как отметила Ольга Зарубина, шесть месяцев назад она ездила с Валентиной Легкоступовой на гастроли, а также часто встречалась на съемках. Она не заметила, что у исполнительницы есть проблемы с алкоголем. Поэтому новость о госпитализации певицы на фоне запоя Зарубина считает фейковой. Она на верит, что артистка могла «пить до комы».

Ольга Зарубина узнала о том, что ее коллегу обнаружили с пробитой головой в квартире, благодаря журналистам. Кроме этого, знаменитости рассказали, что разыскивают супруга Легкоступовой. О том, правда это или нет, она не может судить. На первый взгляд, яхтсмен Юрий Фирсов и певица казались «счастливой парой». Поэтому Ольга Зарубина предположила, что это может быть пиар.

В июле Валентина Легкоступова вышла замуж за своего избранника, а также обвенчалась с ним. До этого момента они встречались на протяжении пяти лет. 54-летняя артиста до этого дважды была замужем, родив дочь Анетту и сына Матвея.