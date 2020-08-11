Ученые обнаружили одну из причин появления агрессии и гиперактивности у детей

11.08.2020, 19:17, Разное

Ученые, представляющие Университет Кадгари, смогли обнаружить одну из причин возникновения агрессии и гиперактивности у детей. Речь идет о нарушении связи между мозгом и пренатальной депрессией у матерей.

Многие женщины в период вынашивания ребенка сталкиваются с симптомами депрессии, влияние которой на плод не изучено. Специалисты объяснили, что пренатальная депрессия может быть фактором, вызывающим проблемы развития и поведенческие нарушения у детей, возникновение депрессии в 18-летнем возрасте.

В рамках исследования исследователи наблюдали за 54 парами мать/дитя. Матерям необходимо было дать ответы на вопросы о симптомах тревоги и депрессии, появлявшихся на разных сроках беременности. Благодаря использованию диффузионной МРТ (Метод визуализации, позволяющий обнаружить влияние структурных связей в областях мозга, с целью изучения белого вещества новорожденных) было определено, что ярко выраженные симптомы депрессии зависели от связей белого вещества между зонами головного мозга, ответственными за эмоциональную обработку.

Подобные изменения чреваты нарушением регуляции эмоций у детей и позволяет понять, почему чада депрессивных матерей склонны к развитию психического расстройства. Более ослабленное белое вещество имело связь с возникновением повышенной агрессивности у мальчиков. Результаты проведенного исследования важны для обнаружения и терапии такого явления, как внутриутробная депрессия. Методы дородового ухода должны быть улучшены в целях поддержки развития матерей и детей, профилактики развития психических отклонений.