Подозрение на инсульт у Ефремова не подтвердилось

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11.08.2020, 19:16, Новости дня

Врачи провели обследование артисту Михаилу Ефремову, обвиняемого в смертельном ДТП. Подозрение на инсульт у актера не подтвердилось, он пришел в сознание, сообщают СМИ.

Ефремову поставлен диагноз «ишемическая атака», передает Рен ТВ.

Во вторник Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Ранее сообщалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт.

При этом врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев отмечал, что состояние опьянения и предынсультное состояние внешне могут быть схожи.

Ефремов во вторник приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды.



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