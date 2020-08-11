Ученые из США нашли уязвимость клеток раковой опухоли

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11.08.2020, 19:09, Разное

Американские учёные нашли возможность останавливать рост клеток раковых опухолей. Сотрудники Гарвардского университета предлагают воздействовать для этого на их метаболизм.
Как пишет издание «Слово и дело», клетки рака могут менять свой метаболизм. Это и стало основой для проведенного в Соединенных Штатах Америки исследования. После сеансов химиотерапии многие клетки злокачественных новообразований не останавливают свой рост. Это происходит из-за их устойчивости к терапевтическим средствам.

Часто это свойство мешает успешному лечению рака крови. Однако специалисты Гарвардского университета выяснили, что при этом они претерпевают временное изменение метаболизма. При том, что эта метаморфоза приводит к рецидиву заболевания, именно ее предлагают использовать исследователи в борьбе з летальным недугом. Перемены в метаболизме делают клетки опухоли более уязвимыми, благодаря чему можно использовать против них препараты для целевой терапии.

Учёные применили лекарственные средства, которые обладают свойствами кратковременного влияния на метаболизм глутамина и производство нуклеотидов. Такая методика способствует устранению устойчивости клеток, что улучшает выживаемость онкобольных пациентов.



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