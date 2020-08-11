Geely сертифицировала в России новый кроссовер Tugella

11.08.2020, 19:09, Разное

Китайская компания Geely сертифицировала в РФ свой новый кроссовер Tugella. Он построен на модульной платформе от Volvo и будет поставляться с передним или полным приводом.

Сведения о сертификации появились в базе Росстандарта, где предоставили сведения о технических характеристиках автомобиля и изменении его названия. В Китае купеобразный кроссовер называется Geely Xing Yue, но для российского потребителя наименование модели решили изменить на Tugella в честь водопада. Также у российской и китайской версии отличаются комплектации, ведь в КНР можно приобрести машину с несколькими двигателями и даже гибридный вариант. Для РФ будет доступен исключительно двухлитровый силовой агрегат с мощностью 199 или 237 лошадиные силы в зависимости от форсировки. Работает мотор с автоматической КПП на восемь скоростей.

В базовой комплектации Geely Tugella покупатель получит современную мультимедийную систему, возможность вызова экстренных служб и автоматический контроль давления в шинах. При доплате функционал расширяется адаптивным круиз-контролем и люком на крыше. Несмотря на имеющиеся характеристики и сертификацию, точная дата выпуска Geely Tugella в РФ неизвестна. Остаются без комментариев и цены на модели.