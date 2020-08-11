 

Geely сертифицировала в России новый кроссовер Tugella

11.08.2020, 19:09, Разное

Китайская компания Geely сертифицировала в РФ свой новый кроссовер Tugella. Он построен на модульной платформе от Volvo и будет поставляться с передним или полным приводом.
Сведения о сертификации появились в базе Росстандарта, где предоставили сведения о технических характеристиках автомобиля и изменении его названия. В Китае купеобразный кроссовер называется Geely Xing Yue, но для российского потребителя наименование модели решили изменить на Tugella в честь водопада. Также у российской и китайской версии отличаются комплектации, ведь в КНР можно приобрести машину с несколькими двигателями и даже гибридный вариант. Для РФ будет доступен исключительно двухлитровый силовой агрегат с мощностью 199 или 237 лошадиные силы в зависимости от форсировки. Работает мотор с автоматической КПП на восемь скоростей.

В базовой комплектации Geely Tugella покупатель получит современную мультимедийную систему, возможность вызова экстренных служб и автоматический контроль давления в шинах. При доплате функционал расширяется адаптивным круиз-контролем и люком на крыше. Несмотря на имеющиеся характеристики и сертификацию, точная дата выпуска Geely Tugella в РФ неизвестна. Остаются без комментариев и цены на модели.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / “Его драки просто смешны”: Шарлиз Терон поглумилась над располневшим Стивеном Сигалом

01.08 / Организаторы «хождений» в Хабаровске оскорбили жителей

14.07 / Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020

17.07 / Бурлящие застойные

20.07 / Доцента ВГИКа жестоко убили в собственной квартире в Москве

09.08 / Специалисты объяснили диаметральную разницу между алкоголизмом и пьянством

20.07 / Мнение: Путин развернет время вспять?

15.07 / “Пытался написать моё имя мочой”: Хёрд рассказала о проделке Деппа

05.08 / Бейрут — новая Хиросима

31.07 / Мнение: “Борьба за Украину”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска