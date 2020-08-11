 

Абрамова заменила Ландер в шоу «Утро России»

11.08.2020, 19:09, Разное

Уход Елены Ландер с поста ведущей популярной программы стал неожиданным для зрителей телеканала «Россия 1». Светлана Абрамова удачно заменила коллегу в шоу «Утро России».
У юриста по образованию 33-летней Светланы Абрамовой большой опыт работы на телевидении в качестве журналиста и автора проектов, вот почему победа в кастинге была обеспечена, она успешно заняла должность 34-летней коллеги. Абрамова с 2009 года ведёт программы на РЕН-ТВ: «Новости спорта», «Обзор прессы», «Выход в свет», а в 2014 стала экспертом молодости и красоты в одном из самых популярных российских мейковер-шоу «На 10 лет моложе» на Первом канале. Поклонники телезвезды заявили, что рады начинать свой день в пять утра с обаятельной ведущей и пожелали медийной личности удачи на новом поприще и карьерного роста.

К слову, Елена Ландер вела утреннее шоу в течение шести лет и успела сдружиться со всей командой, а также снискала популярность у зрителей. Год назад артистка вышла замуж за итальянца и только сейчас решилась на переезд, так как тяжело жить в разлуке с любимым. Она поделилась с фолловерами, что в Европе планирует вернуться в киноиндустрию.



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