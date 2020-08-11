Белорусские эксперты – о протестном потенциале и угрозе вмешательства Москвы

11.08.2020, 19:05, Новости дня

Ситуация в Беларуси после объявления официальных предварительных итогов президентских выборов остается напряженной. Протестная активность нарастает, о чем можно судить по любительским репортажам в социальных сетях и в эфире телеканалов «Белсат» и «Настоящее время».

Интернет на территории Беларуси практически не работает, причем, по словам Александра Лукашенко, отключение «всемирной паутины» было произведено из-за рубежа. Большие проблемы также возникли с телефонной связью – поэтому корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» удалось дозвониться лишь до тех белорусских экспертов, которые находятся в Польше.

Павел Усов: «На данный момент кризис не разрешился в пользу властей»

Доктор политических наук Павел Усов еще перед началом президентских выборов в Беларуси предупреждал, что, если власть решится на массовые фальсификации итогов голосования, то привычных акций протеста со стороны противников режима может оказаться недостаточным и переломить ситуацию сможет только общенациональная забастовка.

Теперь прогнозы Усова, похоже, начинают оправдываться. По крайней мере, такой вывод можно, по его словам, сделать на основе разрозненных сведений, поступающих из Беларуси. «Мы видим, что эскалация противостояния нарастает, и она охватывает все больше социальных и экономических субъектов», – сказал политолог в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки». И пояснил, что такое развитие событий стало следствием электорального обвала Александра Лукашенко, который может опираться только на лояльность силовиков и части номенклатуры. В белорусском обществе Лукашенко, по мнению Павла Усова, утратил доверие.

«Это – настоящий вызов для системы, потому что если общенациональная забастовка будет разрастаться, и к ней будут присоединяться все новые и новые предприятия, то это будет означать коллапс системы. И даже силовики начнут переходить на сторону протестующих, а в ряде регионов и номенклатура начнет искать пути для диалога с местными протестующими», – говорит эксперт.

Протестные акции в понедельник, по оценке собеседника Русской службы «Голоса Америки», свидетельствуют о том, что нынешняя белорусская власть не в состоянии полностью зачистить политическое пространство страны. Если в 2006 и 2010 году власти было достаточно было арестовать и посадить в тюрьмы главных оппозиционеров, а против митингующих направить отряды ОМОНа, то теперь такие меры уже не срабатывают. Протестующие на улицах Минска, продолжает Усов, начали строить баррикады, и если противостояние с силовиками продолжится на том же уровне, то это будет означать, что даже вынужденный отъезд из страны Светланы Тихановской ничего не изменил и кризис будет углубляться.

«На данный момент можно однозначно сказать, что кризис не разрешился в пользу властей, они не контролируют до конца ситуацию и не являются хозяевами положения. И в ближайшие дни станет понятно, за кем останется политическое поле. Морально и психологически пока что побеждают граждане, независимо от того, что их разгоняют, бьют, сажают. И в результате система будет все больше расшатываться», – убежден политолог.

Андрей Санников: «Мы должны поблагодарить Светлану Тихановскую»

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников полагает, что гражданское движение за отставку Александра Лукашенко будет нарастать как в форме демонстраций протеста, так и в форме забастовок. «Конечно, Лукашенко будет пытаться показать, что он контролирует ситуацию, но на самом деле он будет упускать контроль. Он уже сейчас в панике, потому что не получилось быстро задушить протесты, и он не ожидал такого мощного движения со стороны, в общем-то, всего народа», – сказал Санников в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

Именно поэтому, по словам белорусского оппозиционера, была организована операция спецслужб по выдворению Светланы Тихановской из страны. «Но я думаю,– отмечает Санников,– и что на общую ситуацию она повлияет минимально. При этом я не буду оценивать этот поступок Светланы. Я считаю, что мы должны поблагодарить ее за то, что она дотерпела до дня выборов, потому что, как мы помним, она собиралась и раньше сняться с президентской кампании. Она косвенно помогла людям мобилизоваться, но было видно, что со стороны людей это была не поддержка кандидата в президенты, а желание людей избавиться от Лукашенко. И я хочу отдать Светлане должное, потому что она честно говорила: “Я – случайный кандидат. У меня нет программы, и я просто хочу, чтобы были честные выборы”. И теперь она уехала, но остался месседж: мы хотим в кратчайшие сроки честных выборов без Лукашенко. Это все, что нужно людям. И я это поддерживаю», – отмечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Варианты дальнейшего развития событий

Вероятность появления в Беларуси российских «зеленых человечков», т.е. военных без опознавательных знаков (как это произошло в Крыму накануне его аннексии Россией) Павел Усов оценивает достаточно высоко.

«Причин здесь две. Первая: этих “зеленых человечков” т.е., Росгвардию или какие-нибудь спецотряды может пригласить сам Лукашенко в виде “братской помощи” в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Союзного государства для установления порядка. Такой формальный механизм, к сожалению, есть, и Россия может легально прийти в Беларусь.

Это будет означать полную утрату Александром Лукашенко контроля над ситуацией в стране, и он будет в состоянии править только при помощи российских штыков», – считает Усов.

А второй вариант – это повтор в отдельных областях Беларуси сценария с ДНР/ЛНР, когда к Владимиру Путину могут обратиться группировки, самостоятельно захватившие местные административные здания. «Одним из небезопасных аспектов сложившейся ситуации является отсутствие единого штаба координации действия и единого центра принятия решений для управления протестами. Сейчас протесты идут спонтанно», – констатирует эксперт.

Андрей Санников не считает необходимым появление единого координационного центра и даже персонификацию лидеров протеста. «Я восхищен тем, что происходит. Потому что Беларусь настолько обогащает сегодня мир методами ненасильственного сопротивления, и настолько красиво это делает! Ну, кто бы мог подумать, что формой протеста и формой сопротивления диктатуре будет очередь? Или кто бы мог подумать, что против резиновых пульт и светошумовых гранат будет применен фейерверк? А ведь это происходит, и эту тактику вырабатывает не какой-то штаб, а люди самоорганизуются вначале в своих группах, потом – в более широком кругу. И пока важнее видеть, что весь народ противостоит этому режиму, чем иметь каких-то вождей, от которых мы будем зависеть, и которые нас потом сдадут, как это не раз бывало в нашей истории», – говорит собеседник Русской службы «Голоса Америки».

Скептически относится Андрей Санников и к возможности появления на территории Беларуси «вежливых людей» или «зеленых человечков» со стороны «восточного соседа».

«Я лично такой опасности не вижу. А если у кого-то появится такая мысль, то нужно вспомнить, что Беларусь – это партизанский край № 1 в мире. Это – страна, не растерявшая память об этих действиях, и в каждой семье, наверно, есть свои легенды о партизанском движении на территории страны.

И потом я не вижу необходимости в этом. Конечно, если быть таким же неадекватным, как Лукашенко, то можно заслать “человечков”, но это аукнется очень сильно. У нас – никаких зацепок, чтобы вести дела по украинскому сценарию, – нет ни Крыма, ни Донбасса, которые славились сильным присутствием “русского мира” и отторжением всего национального украинского. А у нас если и весть различия между западом и востоком страны, то они не кардинальны», – констатирует Санников.