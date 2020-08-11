Ученые задаются вопросом: можно ли доверять российской вакцине от COVID-19?

11.08.2020, 19:05, Новости дня

Россия объявила во вторник о регистрации вакцины от COVID-19, которую испытывали на людях менее двух месяцев. Это вызвало тревогу среди мировых экспертов в области здравоохранения, заявляющих, что в отсутствие полных данных об испытаниях возникают сомнения по поводу безопасности и эффективности вакцины.

Спеша опередить другие страны в гонке по разработке вакцины, Россия пока не провела широкомасштабных испытаний вакцины, которые позволили бы получить данные, доказывающие ее эффективность. Иммунологи и эксперты по инфекционным заболеваниям считают, что это может оказаться «безрассудным» шагом.

«По сути, Россия проводит масштабный эксперимент на уровне населения», – отмечает специалист по исследованиям лекарственных препаратов из британской бизнес-школы Университета Уорвик Айфер Али.

По ее словам, столь поспешное одобрение вакцины может означать, что потенциальные побочные эффекты вакцины еще не выявлены, а они могут быть хоть и редкими, но серьезными.

Президент России Владимир Путин заверил, что вакцина, разработанная московским институтом имени Гамалеи, совершенно безопасна и уже была введена одной из его дочерей.

«Она работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки», – сказал российский лидер.

Эксперт Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу считает, что это «безрассудное и глупое решение».

«Массовая вакцинация недостаточно проверенной вакциной неэтична, – сказал он. – Любая проблема, связанная с российской кампанией вакцинации, будет катастрофической как из-за ее негативного воздействия на здоровье, так и потому, что она еще больше подорвет доверие к вакцинации среди населения».

Тем временем более десятка производителей лекарств по всему миру проводят крупномасштабные испытания своих потенциальных вакцин против COVID-19 с участием десятков тысяч добровольцев.

Некоторые компании, в том числе Moderna, Pfizer и AstraZeneca, надеются проверить безопасность и эффективность своих вакцин к концу этого года.

Ожидается, что все они опубликуют результаты своих испытаний и представят их регулирующим органам в США, Европе и других странах для проверки, прежде чем получат лицензии.

Российская же вакцина была зарегистрирована Министерством здравоохранения до так называемой третьей фазы испытаний, предусматривающей участие тысяч добровольцев.

По словам экспертов, отсутствие опубликованных данных о российской вакцине, в том числе об особенностях ее производства, безопасности, иммунном ответе и о том, может ли она предотвратить заражение COVID-19, оставляет в неведении ученых, органы здравоохранения и общественность.

«Невозможно узнать, доказана ли эффективность российской вакцины, без представления научных статей для анализа, – подчеркивает специалист по эпидемиологии из Ноттингемского университета Кейт Нил.