На фоне скандала: королева Летиция и король Филипп с детьми посетили Петру

11.08.2020, 18:58, Разное

Король Филипп и королева Летиция продолжают путешествовать по Испании, привлекая внимание к внутреннему туризму и поддерживая местное население в период пандемии коронавируса, которую пока не удалось победить. На этот раз 52-летний король и его 47-летняя супруга вместе с детьми – 14-летней принцессой Леонор и 13-летней Софией – побывали в Петре.

Испанская королевская семьяНесмотря на эффектный образ королевы – она отдала предпочтение алому платью с V-образным вырезом, внимание было приковано к Софии, если точнее – к ее забинтованной ноге. Дело в том, что девушка повредила колено на традиционном отдыхе во дворце Маривент, после чего на время реабилитации вынуждена передвигаться с палочкой. Но такие неудобства не помешали Софии вместе с семьей посетить несколько значимых мест в Петре – например, музей, посвященный жизни монаха-францисканца, основателя католических миссий на территории современной Калифорнии Хуниперо Серра.

Путешествие испанской семьи омрачал лишь недавний скандал. Бывший испанский король Хуан Карлос I написал письмо действующему монарху, своему сыну Филиппу VI, где выразил желание покинуть страну. Отъезд произошел на фоне антикоррупционного скандала с его участием. Этой весной прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении 65 миллионов евро (по другим данным – 100 миллионов), которые Хуан Карлос перевел своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн. По мнению прокуратуры Испании, экс-король мог получить их от ныне покойного короля Абдаллы и приватизировать во время строительства железной дороги в Саудовской Аравии. В центре внимания расследования оказались зарубежные счета, которые якобы контролируются Хуаном Карлосом I и оформлены на подставных лиц. На них, по мнению прокуратур двух стран, могли аккумулироваться коррупционные средства.