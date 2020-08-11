 

Названы симптомы, при которых ребенку может потребоваться психолог

11.08.2020, 18:53, Новости дня

Нарушение сна, плач без повода, навязчивые движения, жалобы на боли говорят о необходимости показать ребенка педиатру или психологу, рассказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.

«Если нарушается сон – это один из признаков токсической реакции на стресс. Если появляются неадекватные реакции, когда ребенок плачет по поводу и без повода, когда любой пустяк становится мировой проблемой и ребенка невозможно успокоить, когда ребенок жалуется на головные боли, боли в животе, боли спазматического характера, когда выявляются навязчивые движения – подергивания, тики, выкручивания рук, пуговиц, дерганье себя за пиджак – очень часто эти признаки бывают у детей с нервозно-подобным расстройствами. Если такие реакции, тогда нужна консультация с педиатром или психологом», – передает РИА «Новости» слова Безруких.

При этом специалист отметила, что чаще всего такие симптомы у детей не проявляются в спокойном состоянии, а лишь в стрессовой ситуации. Кроме этого, вследствие испытанного ребенком токсического стресса у него могут обостряться уже существующие хронические заболевания.

«Также когда ребенок отказывается заниматься, не хочет с кем-то взаимодействовать. Но во всех случаях нельзя начинать самостоятельное лечение, прием медикаментозных препаратов без медицинского сопровождения специалистов, только под наблюдением врача. Все препараты успокаивающие или от нервов могут иметь парадоксальную реакцию», – подчеркнула Безруких.

Помимо этого, родители могут проводить профилактические мероприятия, которые способны предотвратить появление стресса у ребенка – организовать его режим дня и структуру питания, также необходима регулярная физическая активность, отметила Безруких.

Ранее детский психолог Жанна Сугак советовала не щекотать детей ради забавы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Раньше джихадисты, а теперь сторонники превосходства белых — CNN рассказал, почему расистам полюбился Telegram

30.06 / Памфилова заверила в безуспешности попыток двойного голосования по Конституции

10.08 / Лукашенко: Протестующими в Белоруссии управляли из Польши, Британии и Чехии

30.07 / В Госдуме оценили угрозу выдачи Украине арестованных в Белоруссии россиян

20.07 / Подозреваемая по делу о хищении 50 млн рублей замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена

26.07 / Путин и Зеленский обсудили конфликт в восточной Украине

29.07 / Названы условия получения кешбэка за туры по России

21.07 / Болтон – РФ была и остаётся важнейшим внешним фактором в венесуэльском кризисе

29.07 / В Индии запретили еще около полусотни китайских приложений

27.07 / Роскачество рассказало об опасности нарезанного хлеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска