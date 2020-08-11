Нарколог оценил состояние Ефремова

11.08.2020, 18:53, Новости дня

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев оценил сообщения о госпитализации подозреваемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова из зала суда и новости о том, что ему поставили инсульт.

«Меня уже несколько раз спрашивали по поводу Ефремова, может ли в данном случае идти речь о последствиях употребления алкоголя, а также о симуляции. Насколько я знаю, ему ставят предынфарктное или предынсультное состояние», – сказал нарколог ФАН.

Казанцев отметил, что вопрос об ухудшении состояния Ефремова из-за вероятного употребления алкоголя стоит задавать тем, кто контролирует поведение артиста.

«Если Ефремов употреблял [алкоголь] несколько дней назад, тут вопрос не ко мне, а к сотрудникам ФСИН, которые надели на него [электронный] браслет и должны контролировать его состояние. Потому что любая алкоголизация – это нарушение режима с возможным изменением меры пресечения – с домашнего ареста на заключение в СИЗО. То есть, это вопрос не совсем к психиатрам и наркологам», – отметил эксперт.

Вместе с тем врач отметил, что вопросы на основе видеозаписи, на которой запечатлен Ефремов, вполне правомерны.

«Состояние опьянения и предынсультное состояние внешне могут быть схожи. В обоих случаях может наблюдаться шаткость походки, нарушение артикуляции, изменение лица, паралич тела и так далее. Так что надо проверять, проводить осмотр, экспертизу и только после этого давать заключения. Если у Ефремова предынфарктное состояние – им должны заниматься кардиологи, если предынсультное – этим занимаются неврологи», – указал Казанцев.

Также нарколог отметил, что плохое самочувствие Ефремова может быть связано с его переживаниями из-за происходящего, в том числе из-за возможного наказания.

«Может ли это быть на фоне того, что сейчас вокруг него происходит? Ну, конечно, может: человеку светит 12 лет, и я не верю, что даже при хорошем адвокате ему удастся полностью уйти от наказания. Рассказы, что он ничего не помнит, – это в пользу бедных. Да, состояние опьянения характеризуется определенными амнезиями. Либо концовку не помнят, либо потеря памяти носит фрагментарный характер – часть помнит, часть не помнит, то есть все отрывками. Но, если даже человек говорит, что он чего-то не помнит, это не значит, что он ничего не совершал», – отметил врач.

Во вторник Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Ему поставили диагноз – инсульт.

Сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого стало актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды.