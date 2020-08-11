Ученые из РФ запатентовали вакцину от коронавируса

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11.08.2020, 18:53, Новости дня

Российские ученые получили патент на вакцину от коронавирусной инфекции около двух месяцев назад, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Российский патент получен уже месяца полтора-два тому назад… Также подана международная заявка несколько недель, может, месяц назад, она в 150 странах рассматривается», – сообщил Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

По его словам, авторами патента стали он сам, 15 других сотрудников центра и один сотрудник 48-го НИИ микробиологии Минобороны.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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