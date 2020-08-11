Немецкий политолог оценил возможность Майдана в Белоруссии

11.08.2020, 18:48, Новости дня

Протесты в Белоруссии после выборов президента вскоре утихнут, однако чем больше власти подавляют их, тем меньше становятся шансы на сотрудничество с Европой, сообщил немецкий политолог Александр Рар.

«Второго майдана, как на Украине, не произойдет, Лукашенко – не [экс-президент Украины Виктор] Янукович. Такие вопросы, как тогда, где он прямо стоял перед выбором – подписывать договор с ЕС и уходить от РФ или, наоборот, с Россией общаться и вычеркнуть перспективу вхождения в ЕС – так дела не обстоят сегодня в Белоруссии. Протестный потенциал, он не такой, как на Украине. Я предполагаю, что протесты через пару дней уже не будут такими, какими мы их видим сейчас», – сообщил Рар РИА «Новости».

Политолог отметил, что протесты в республике не пройдут бесследно.

«Какие-то санкции, правда, не жесткие, но ЕС будет вводить. Лукашенко опять демонстративно не будут приглашать в ЕС, а у него другого выхода не будет, как сближаться – и даже демонстративно – с Россией, что опять будет вызывать дальнейшую критику в ЕС. Но главная моя мысль: у внешних акторов во время майданских событий на Украине было больше рычагов, чтобы влиять на страну, чем есть сейчас [в Белоруссии]. Она достаточно закрытая, там сильное российское влияние и сравнительно слабое западное. И, конечно, – это нельзя забывать и это на Западне хорошо понимают – Лукашенко является военным союзником с РФ, в отличие от Януковича, которого с Москвой в принципе ничего не связывало», – отметил Рар.

Эксперт уточнил, что Белоруссия является членом ОДКБ, ЕАЭС, Союзного государства, это дает РФ много возможностей «в случае чего в этот конфликт вмешаться, (…) у ЕС таких возможностей нет».

«Думаю, что конфликт сойдет со сцены через пару дней, но проблема будет в том, что последствия будут для Белоруссии нехорошие, так как давление со стороны Европы будет продолжаться. Надежды Лукашенко открываться Европе и получать какие-то плюсы с каждым часом этих демонстраций или их подавления будут испаряться», – поделился мнением политолог.

Он полагает, что будущее развитие отношение Белоруссии с Европой могло бы проходить в рамках связей ЕС и ЕАЭС.

«У Запада нет политической воли, экономических рычагов, денег, для того чтобы действительно серьезно заниматься выстраиванием Восточного партнерства. Казалось еще 10 лет назад, что Западу это все посильно. Так же и Арабская революция, поддержанная Западом 10 лет назад, провалилась практически целиком. Также можно сказать, что оранжевые революции, конечно, на постсоветском пространстве фактически тоже проваливаются. Во всяком случае даже Украина, еще меньше Армения, Молдавия, – ни одна из стран, которым Запад предлагал моральную поддержку и частично экономическую поддержку, не смогла создать действительно серьезную систему ассоциации с Европейским союзом, это тоже надо видеть», – отметил Рар.

Чтобы в Европе сохранялся мир и стабильность, по словам эксперта, необходимо сотрудничество ЕС и ЕАЭС. Ситуация стабилизируется, если такая страна, как Белоруссия, будет точно знать, что она в ЕАЭС, но при этом может иметь какие-то внутри этого союза отношения с ЕС, и наоборот. Он считает, что такой путь является будущим Европы.

«Запад уже не притягивает государства, как 30 лет назад, когда все постсоветское пространство хотело за один день перейти на Запад, считалось, что там выгодно и красивая жизнь, благосостояние, деньги. Этого нет, перспективы вхождения на Запад у Белоруссии тоже нет. Думаю, это понимают и политики, но им трудно об этом говорить, потому что страсти разгорелись, люди не простят, что их били дубинами по головам, и, может, ситуация будет даже страшнее. Но я не вижу раскола, как это было на Украине, не вижу предпосылок для оранжевой революции», – подчеркнул он.

Рар отметил, что главное, чтобы «акторы, особенно внешние, все это поняли и предположили какой-то примирительный путь выхода из ситуации, а не конфронтационный». «Думаю, это еще возможно», – подытожил он.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

Протесты в продолжились во вторник. Правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.