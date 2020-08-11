Мнение: Беларуское противостояние…

11.08.2020, 18:45, Разное

На третьи сутки нарастающих протестов в Беларуси, кандидат в президенты Светлана Тихановская записала видеобращение, зачитав по бумажке призыв «не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности».

Установлено, что обращение было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси. Достаточно посмотреть на фотографии, сделанные в ее кабинете.

Очевидно, что текст обращения Светлане тоже написали приближенные Лукашенко. И тот, кто придумал этот текст, явно привык разговаривать языком ультиматумов. Не надо «выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности». Осталось только дописать: на крышах зданий вокруг площадей уже оборудованы лежки снайперов, готовых открыть прицельный огонь на поражение…

«Не противостоять милиции…» – как это понимать? Если это именно силовики противостоят мирному протесту мирных граждан.

К Светлане Тихановской нет, и не может быть никаких претензий. Она уже и так сделала невозможное. Свою часть пути они прошла достойно. А сегодня ей не оставили выбора. И не сомневаюсь, что вынудили записать это обращение…

Но призыв Тихановской вряд ли будет услышан протестующими. Потому что Светлана изначально не была лидером беларуского протеста. На выборах люди голосовали не за Тихановскую, они голосовали против Лукашенко, от которого безмерно устали. И протесты в Беларуси – это протесты не в поддержку Тихановской, это протесты против Лукашенко. Поэтому-то, думаю, что протесты в ближайшие дни не прекратятся. И даже наоборот, усилятся…. Думаю, что Лукашенко и К просчитались с обращением Тихановской. Или не прав?

Верхняя фотография отсюда