Барнаульский священник попросил Илона Маска помочь россиянам

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11.08.2020, 18:43, Разное

Барнаульский священник Александр Микушин обратился к известному предпринимателю и инженеру Илону Маску с просьбой помочь россиянам достичь успехов в космической отрасли. В частности, он попросил бизнесмена научить отечественных специалистов строить ракеты.

Микушин поздравил Маска с успешным полетом космического корабля Crew Dragon, который стал первым в истории аппаратом, запущенным частной компанией. В своем обращении в социальных сетях священнослужитель выразил желание, чтобы глава SpaceX помог конструкторскому бюро “Салют” в создании ракет с возвращаемыми ступенями.



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