Белорусские СМИ сообщили о задержании россиян на протестах в стране

11.08.2020, 15:23, Разное

Белорусское госагентство БелТА обнародовало видеозапись, которая была сделана во время допроса задержанных на протестах. Некоторые из них признались, что являются гражданами России.

Молодые люди рассказали, что приехали в Белоруссию “в туристических целях”. Один из задержанных даже сообщил название санатория, в котором отдыхал последние дни. Возможно, правоохранители “повязали” россиян вместе с протестующими случайно, ведь на опубликованных ранее кадрах с протестов видно, как силовики скручивали руки всем без разбора.

Тем временем сбежавшая в Литву Светлана Тихановская призывает несогласных с результатами выборов белорусов соблюдать законы. Оппозиционер попросила граждан больше не выходить на улицу и не устраивать акции протеста. Приближенные к кандидату в президенты люди уверены, что на нее оказали давление.

Напомним, Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав

80,23%

голосов. Светлану Тихановскую поддержали лишь

9,90% избирателей. Явка составила 84,23%, что очень порадовало президента страны.