 

Белорусские СМИ сообщили о задержании россиян на протестах в стране

11.08.2020, 15:23, Разное

Белорусское госагентство БелТА обнародовало видеозапись, которая была сделана во время допроса задержанных на протестах. Некоторые из них признались, что являются гражданами России.

Молодые люди рассказали, что приехали в Белоруссию “в туристических целях”. Один из задержанных даже сообщил название санатория, в котором отдыхал последние дни. Возможно, правоохранители “повязали” россиян вместе с протестующими случайно, ведь на опубликованных ранее кадрах с протестов видно, как силовики скручивали руки всем без разбора.

Тем временем сбежавшая в Литву Светлана Тихановская призывает несогласных с результатами выборов белорусов соблюдать законы. Оппозиционер попросила граждан больше не выходить на улицу и не устраивать акции протеста. Приближенные к кандидату в президенты люди уверены, что на нее оказали давление.

Напомним, Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав
80,23%
голосов. Светлану Тихановскую поддержали лишь
9,90% избирателей. Явка составила 84,23%, что очень порадовало президента страны.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Секрет счастья

16.07 / Китай намерен модернизировать Су-30 и купить у России Су-57

02.07 / В Токио жители запечатлели на камеру падение метеора

20.07 / Мнение: О п***це про CoVID-19

02.08 / В Петербурге сын в ходе ссоры до смерти избил пожилую мать

06.08 / Ученые рассказали, почему у детей развивается любовь к просмотру телевизора

07.08 / После расставания с бойфрендом: Дженнифер Гарнер проводит время на пляже с Брэдли Купером и его дочерью Леей

30.06 / Европейская модель Xiaomi Mi Band 5 окажется дороже китайской

30.07 / Эксперты Роскачества составили рейтинг лучших беспроводных наушников

10.07 / Бруклин Бекхэм снял сразу три неоднозначные обложки для Vogue

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска