Белорусские СМИ сообщили о задержании россиян на протестах в стране
11.08.2020, 15:23, Разное
Белорусское госагентство БелТА обнародовало видеозапись, которая была сделана во время допроса задержанных на протестах. Некоторые из них признались, что являются гражданами России.
Молодые люди рассказали, что приехали в Белоруссию “в туристических целях”. Один из задержанных даже сообщил название санатория, в котором отдыхал последние дни. Возможно, правоохранители “повязали” россиян вместе с протестующими случайно, ведь на опубликованных ранее кадрах с протестов видно, как силовики скручивали руки всем без разбора.
Тем временем сбежавшая в Литву Светлана Тихановская призывает несогласных с результатами выборов белорусов соблюдать законы. Оппозиционер попросила граждан больше не выходить на улицу и не устраивать акции протеста. Приближенные к кандидату в президенты люди уверены, что на нее оказали давление.
Напомним, Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав
80,23%
голосов. Светлану Тихановскую поддержали лишь
9,90% избирателей. Явка составила 84,23%, что очень порадовало президента страны.
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