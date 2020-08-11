В третьем сезоне сериала “Ветреный” появится персонаж-разлучник

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11.08.2020, 17:23, Разное

Уже известно, что персонаж красавца Догана будет бороться за
внимание главной героини теленовеллы Рейян. Мужчина добавит напряженности в отношения
девушки с мужем Мираном.

Отметим, что съемки третьего сезона сериала “Ветреный” уже
возобновились. Об этом сообщила исполнительница главной роли, актриса Эбру
Шахин в личном микроблоге. Знаменитость опубликовала фото с площадки, которая, к слову, находится в
древнем турецком городе Мидьят.

Добавим, что работа над новой частью теленовеллы была
заморожена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Некоторое время о судьбе
картины ничего не было известно, что очень расстраивало поклонников. В
конце июня пресс-служба канала ATV выступила с заявлением. Телевизионщики успокоили
фанатов сериала “Ветреный” и обещали, что работа будет возобновлена в августе.

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Публикация от Doğan Bayraktar (@dogaanbayraktar) 15 Авг 2019 в 5:19 PDT

Отметим, что в третьем сезоне сериала “Ветреный” вернется Фериде
Четин. Актриса исполняет роль матери главной героини. Во время съемок прошлой
части Фериде ушла в декретный отпуск. Сейчас малыш звезды теленовеллы подрос, и
она готова вернуться на экран.



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